PM prende ladrão furtando whiskie, queijo e linguiça

Na madrugada desta quarta-feira (24), por volta das 03h50, uma ação policial resultou na prisão em flagrante de um suspeito de furto em um estabelecimento comercial no bairro Jardim Centenário. A ocorrência foi atendida pela equipe da 1ª Companhia do 26º Batalhão da Polícia Militar, que contou com o apoio de outras equipes.

De acordo com informações recebidas via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), um possível furto estava em andamento no estabelecimento comercial. Ao chegarem ao local, os policiais iniciaram a averiguação do lado externo de uma lanchonete e avistaram um indivíduo descartando uma mochila no corredor de uma residência vizinha. Em seguida, o suspeito subiu no telhado na tentativa de fugir.

Diante da situação, os policiais deram ordem de parada e solicitaram ao suspeito, identificado como P. R. M. S., que descesse do telhado. Ele foi abordado e submetido a uma busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado com ele. Durante uma breve conversa, P. relatou aos policiais que havia mais um indivíduo envolvido na ação, identificado como T., que teria fugido ao perceber a aproximação das equipes policiais. P. informou também que um comparsa os aguardava nas proximidades em um veículo Corsa preto.

Ao vistoriar a mochila abandonada, os policiais encontraram duas garrafas de uísque, diversas latas de refrigerantes, energéticos e alimentos congelados. Com a chegada do proprietário do estabelecimento, foi possível realizar uma vistoria no interior do imóvel, onde foi encontrada outra bolsa preta contendo mais alimentos congelados próximo à porta dos fundos.

Diante dos fatos, o suspeito P. R. M. S. recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária. O delegado de plantão, tomou conhecimento do ocorrido e elaborou o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC), mantendo o suspeito sob custódia, à disposição da justiça.

Após o desfecho dessa ocorrência, uma vítima compareceu à delegacia relatando ter sido vítima de roubo por dois indivíduos durante a madrugada. A vítima, identificada como C. R. P. S., é frentista em um posto em Mogi Mirim e informou que foi subtraída uma quantia aproximada de R$ 80,00. Ela reconheceu o suspeito P. R. M. S. como um dos autores do delito, destacando também que os criminosos estavam em um veículo Corsa preto.

A ação policial contou com a participação da guarnição I-26119, sendo o CB PM F. Pozzer o encarregado e o CB PM Multini o motorista responsável.

As investigações sobre o caso seguem em andamento para apurar a participação de outros envolvidos e esclarecer todos os detalhes relacionados ao furto e ao roubo.