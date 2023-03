Pai acusado de estuprar a filha e que estava foragido é preso pela PM

Os Cabos Bardela e Robson juntamente com o Sargento James Dean e Cabo F. Pozzer estavam em patrulhamento e saturação pelo Bairro Rural Roseira no final da tarde desta segunda (20), quando se deparou com um veículo GM/ Corsa na Corsa cinza, transitando pela Estrada Vicinal Vicente Ortiz de Camargo, no contra fluxo de direção, sendo observado que o referido automóvel era ocupado por um casal, e que o passageiro estava muito nervoso, tentando se esconder da equipe.

Diante disso, foi realizada a abordagem veicular, e nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes, porém em consulta criminal constatou-se que o passageiro, identificado como J. E. O., estava procurado pela justiça, incurso no artigo 217 do Código Penal “Estupro de Vulnerável” contra sua filha, com pena a cumprir de 17 anos inicial no regime fechado.

Sendo assim, foi dada voz de prisão ao indivíduo e conduzido a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o Delegado de Plantão, Dr. Dalton David Ferreira , tomou ciência dos fatos e deu cumprimento ao mandado de prisão que havia em desfavor de J.E.O.

O capturado permaneceu preso a disposição da justiça para cumprimento da pena.