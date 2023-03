PM recupera carro roubado de motorista de aplicativo, dois homens foram detidos

O Sargento James Dean e a Cabo F. Pozzer estavam em patrulhamento pelo Jardim Centenário no início da noite desta segunda (20), quando receberam informações transmitidas pelo COPOM, que um veículo VW/Gol na cor preta, ocupado por três indivíduos, estariam transitando em alta velocidade pelo acostamento da rodovia SP 342, e teriam acessado o bairro São Francisco, próximo de um motel.

Ciente de que o veículo era produto de roubo praticado contra um motorista de aplicativo pelo período da manhã na zona sul da cidade, a equipe se deslocou rapidamente em direção ao bairro informado, até que pela Rua José Batista Sínico foi possível visualizar o veículo, onde foi dada ordem de parada através dos sinais sonoros e luminosos, porém não foi obedecida pelo condutor, iniciando assim o acompanhamento pelas seguintes Ruas: Filomena Cassaroto Donegá, João Massuia, Ari Falsetti, Av. Honório Orlando Martini (contramão de direção) e até que na Avenida Emília Marchi Martini perdeu a direção do veículo quando tentava realizar uma manobra, chocando-se contra um poste de ferro que havia no canteiro central, e após isso os três ocupantes se evadiram em rumos distintos.

Foi possível deter somente o motorista no local, que foi identificado como P. L. M. O., e em busca pessoal foi encontrado uma carteira com documentos pessoais e uma cédula de cem reais, bem como um aparelho celular da marca Motorola.

Em seguida foi informado as características e destino tomado pelos indivíduos que se evadiram, e pela Rua Rita Assenço Rodrigues foi abordado pela equipe dos PMs Cabo Evangelista e Cabo Moreira um dos ocupantes do veículo, que foi identificado como P.R. F. F. e em busca pessoal foi localizado uma carteira com seus documentos pessoais.

Em busca veicular foi encontrado um aparelho celular da marca Samsung, que mais tarde foi constatado ser da vítima e a ela restituído.

Indagados a respeito dos fatos, os abordados permaneceram em silêncio, sendo nesse momento cientificados de seus direitos constitucionais.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o Delegado de Plantão, Dr. Erivan Vera Cruz, tomou conhecimento dos fatos e elaborou o Flagrante de Receptação de veículo, deixando o condutor do veículo preso a disposição da justiça e ouviu o passageiro a termo, liberando-o em seguida.

A vítima do roubo compareceu no Delegacia e relatou que devido a violência utilizada pelo infrator no ato do roubo, sofreu diversas leões no rosto, onde foi necessário realizar uma sutura no Hospital São Francisco.

Em reconhecimento disse que nenhum dos indivíduos ora detidos seria o autor do roubo, porém reconheceu o aparelho celular encontrado no interior do veículo como sendo de sua propriedade.

O pertencentes pessoais, aparelho celular e dinheiro permaneceu a disposição de P. no CPJ, já a carteira com documentos pessoais de P. a ele foi entregue. A vítima teve restituído o seu veículo e aparelho celular, mediante auto de exibição e entrega.