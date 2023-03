Organizadores cancelam prova de sábado da Média Paulista de Ciclismo por conta da previsão do tempo

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) foi comunicada pela organização da Média Paulista de Ciclismo que a prova de sábado, dia 11 de março, foi cancelada devido a previsão do tempo. Segundo dados do Climatempo, a previsão é de chuva para o sábado, o que colocaria a segurança dos atletas em risco.

A programação da Média Paulista de Ciclismo segue normalmente no domingo, dia 12 de março, a partir das 8h, na Avenida dos Trabalhadores, com a primeira largada das categorias SPORT. As inscrições podem ser feitas até às 17h desta sexta-feira, dia 10 de março, pelo link: http://mediapaulistaprovas.com.br/inscricao.php.

A Média Paulista de Ciclismo será promovida na cidade em parceria com a Prefeitura. As disputas serão em circuito de rua em 25 categorias, divididas por idade e qualidade técnica, masculina e feminina. Ao todo, serão disponibilizadas 400 vagas para interessados a partir de 12 anos de idade. Cada competidor terá direito a um kit, composto por camiseta, gym bag e um squeeze.

Haverá pontos de água e frutas para garantir a hidratação dos atletas. A prova terá premiação em dinheiro, entrega de troféus e medalhas, além de distribuição de brindes. A 1ª Etapa Média Paulista de Ciclismo é uma realização Média Paulista. O regulamento da competição pode ser conferido no site da entidade: www.mediapaulista.com.br.

PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO

8h – 1ª Largada

Categorias SPORT

1 hora de prova+2 voltas

9h20 – Largada Intermediária – Kids

Kids: Até 6 anos – 200m

Mirim: 7 e 8 anos – 2Km

Infantil: 9 a 11 anos – 2Km

9h30 – 3ª Largada

Pró e Junior Masculina e Feminina

3 horas de prova + 2 voltas

10h30 – 3ª Largada

Master B, Master C, Master D, Master H, infanto-juvenil

1 horas de prova + 2 voltas

12h30 – 4ª Largada

Master A, Master E, Master F, Master G, Juvenil

1 hora e meia de prova + 2 voltas

14h30 – Premiação de todas as categorias