Morre de infarto o ex-prefeito de Mogi Guaçu, Hélio Miachon Bueno

Morreu hoje, sexta-feira (10) o ex-prefeito de Mogi Guaçu, Hélio Miacho Bueno, ele tinha 78 anos de idade e sofreu um infarto enquanto estava em sua propriedade rural em Estiva Gerbi.

Segundo informações, Hélio chegou a ser socorrido para a o Pronto Socorro de Estiva Gerbi, mas apesar dos esforços de reanimá-lo, ele acabou não resistindo. Não há informações sobre velório e sepultamento ainda.

Hélio Miachon Bueno foi prefeito de Mogi Guaçu em 3 oportunidades, sendo a primeiro em 1992. Em 2000 foi eleito pela segunda vez e reeleito em 2004, todas as vezes filiado ao PMDB.

Em 2016, Hélio voltou ao cenário político municipal fazendo parte da campanha e dando apoio para a a reeleição de Walter Caveanha, participando discretamente da Administração.

O atual prefeito de Mogi Guaçu, Rodrigo Falsetti emitiu nota nas redes sociais lamentando a morte do “amigo” Hélio, veja abaixo a postagem:

Nota Oficial da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu:

” LUTO OFICIAL DE 3 DIAS

É com extremo pesar que a Prefeitura de Mogi Guaçu recebe a notícia do falecimento de Hélio Miachon Bueno, ex-prefeito por três mandatos, primeiro chefe do Poder Executivo reeleito pelo voto popular e liderança com grande contribuição dada ao desenvolvimento da cidade. Hélio tinha 78 anos. Deixa a esposa Neli, os filhos Márcia, Marcos e netos. O município decretou luto oficial de 3 dias em respeito à sua memória. Aos familiares e amigos, nossas mais sinceras condolências. “