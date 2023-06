Operários iniciam nova etapa para a revitalização da Rua Chico de Paula

A manhã desta quinta-feira, dia 1º de junho, começou movimentada na Rua Chico de Paula. É que equipamentos e operários iniciaram nova etapa dos trabalhos que visam a revitalização da via. No momento, é feito a fresagem do asfalto pela empresa contratada para realizar os serviços, que têm o acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Viação.

“Nós retiramos a maioria dos bolsões e temos feito essa obra com muito critério e planejamento, para atrapalharmos o menos possível os comerciantes, mas sabemos dos desafios e pedimos a compreensão de todos, porque trata-se de uma obra muito importante e o resultado beneficiária a todos”, comentou o secretário de Obras e Mobilidade, Daniel Rossi.

Por conta da obra, trechos da Rua Chico de Paula poderão ficar interditados ao longo do dia. No momento, é feita a retirada do asfalto e uma fresadora atua num trecho, nas proximidades da Rua José Pedrini. “A fresadora está no local realizando a remoção de pavimentos asfálticos e nesta sexta-feira (2) inicia a aplicação do concreto asfáltico usinado à quente”, explicou o secretário municipal.

A revitalização da Rua Chico de Paula prevê novas guias e sarjetas, canteiros, faixas elevadas para a passagem de pedestres, além de PVs (Poços de Visita), que possibilitam acesso às redes do Samae. Toda a via também será recapeada.