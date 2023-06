SAAMA comemora Dia Mundial do Meio Ambiente com ações na próxima segunda-feira

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5 de junho. Por conta da data, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) irá promover ações alusivas ao tema das 8h às 12h no Parque dos Ingás, no Centro. O evento conta com apoio das Secretarias de Comunicação, Educação, Segurança e Saúde, além do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), da empresa Bueno Sucatas e da Cooperativa Cooper 3Rs.

Cerca de 320 alunos irão participar da ação sendo, 290 estudantes do 6º e 7º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Waldomiro Calmazini e 30 alunos do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Padre Armani. No local, haverá apresentação lúdica de artistas sobre meio ambiente, trilha de caminhada, onde os estudantes poderão conferir exposições com diversos temas como, Rio Mogi Guaçu, arborização, dengue, fauna, água e lixo reciclável.

O engenheiro agrônomo da SAAMA, Alexandro Batista Ricci, contou que, após a explanação dos artistas e da caminhada, todos os alunos irão participar de uma gincana com premiação e distribuição de brindes. “As ações serão pontuais em comemoração à data, mas que também fazem parte do dia a dia e que ocorrem com frequência”, comentou.

Container

Ainda na segunda-feira, 5 de junho, a empresa Sylvamo do Brasil irá entregar para a cooperativa Cooper 3Rs um container para coleta de lixo reciclável. A doação ocorrerá a partir das 14h, no estacionamento do Centro Cultural, no Jardim Camargo. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura.

Após a entrega do container, o equipamento continuará fixo para receber os materiais recicláveis no estacionamento do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo. No local, a cooperativa irá contar com colaboradores que atuarão no serviço de coleta de lixo reciclável e também como educadores ambientais junto à população.

SAAMA doa mudas

A SAAMA, desde 1992, possui um programa permanente de doação de árvores nativas e exóticas para plantio em calçadas, áreas verdes, praças, logradouros públicos e reflorestamento em áreas rurais. Mais informações estão disponíveis pelo número (19) 381.7040.