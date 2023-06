PAT divulga 134 vagas de EMPREGO para esta sexta (02)

134 vagas distribuídas em 70 ocupações

AJUDANTE DE INSTALADOR DE CORTINAS (6888607): Auxiliar nas instalações de persianas, cortinas, rede de proteção, tela mosqueteiro, box, porta de blindex. Necessário conhecimento no uso de ferramentas (parafusadeiras, furadeiras etc.). Não exige experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH A. AJUDANTE DE SERRALHERIA (6885936): Auxiliar na rotina de cortes, acabamento, forjas e solda de estruturas, amarrações, portões, entre outros materiais metálicos. Experiência na função. Vaga masculina. ANALISTA DE CUSTOS (6880195): Necessário experiência na função, comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Necessário conhecimento em rotina contábil. Vaga sexo indiferente. Ensino superior em Contabilidade cursando ou concluído. CNH não exigida. ASSISTENTE DE CONTABILIDADE (6880271): Necessário experiência na função, comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Necessário conhecimento em rotina contábil. Vaga sexo indiferente. Ensino superior em Contabilidade cursando ou concluído. CNH não exigida. ASSISTENTE DE ESTÚDIO (6887382): Desenvolver as atividades de assistente de estúdio fotográfico. Ter de 18 a 30 anos. Possuir disponibilidade de horário. Vaga feminina. Não exige experiência na função. Ensino médio completo. CNH não exigida. ATENDENTE DE LOJAS (6889057): Atendimento ao cliente, organização da loja, vendas de produtos. Necessário experiência na função comprovada. Horário de trabalho de segunda a sexta feira 13h40 às 22h, domingo 13h as 20h. Ensino médio completo. Vaga feminina. CNH não exigida. AUXILIAR DE CORTE (6881879): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário conhecimento e experiência na área de confecção e, possuir meios próprios para ir até o trabalho. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental. CNH não exigida. AUXILIAR DE INSPEÇÃO (6895074): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar com inspeção de qualidade de peças automotivas. Necessário conhecimento em instrumentos de medidas. Desejável curso na área. Preferencialmente candidato já aposentado desde que possua os requisitos acima. Necessário experiência na função ou que tenha trabalhado em linha de produção de peças automotivas. Vaga masculina. Ensino médio incompleto. CNH não exigida. AUXILIAR DE LIMPEZA (6895841): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Profissional irá realizar limpeza em fábrica: galpão, banheiros e hall. Necessário ter experiência com manuseio em máquina B70. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE LIMPEZA EM MOTEL (6883169): Efetuar limpeza de quartos e em geral, lavagem de lençóis. Ter agilidade e atenção. Horário de trabalho das 16h30 às 22h30. Não necessita de experiência na função. Vaga feminina. CNH A ou B para se locomover até o trabalho. AUXILIAR DE LIMPEZA (6885187): Necessário conhecimento e experiência comprovada na área de limpeza, higienização e conservação. Possuir disponibilidade de horário para turnos. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (6892983): Profissional irá zelar pela segurança individual e coletiva, rigorosa utilização de equipamentos de proteção apropriados quando da execução dos serviços, desenvolvimento e testes de equipamentos e máquinas, manutenção, montagem, instalações e reparos de máquinas diversas, fixação de peças e estruturas específicas. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (6885177): Auxiliar a linha de produção em empresa de acabamentos de fundição ou serralheria. Habilidade com lixadeira, solda mig e tig. Experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA (6874547): Possuir familiaridade com ferramentas elétricas. Função exige força. Vaga masculina. Ensino médio completo. Necessário conhecimento na função. CNH B. Vaga masculina. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES (6889018): Profissional auxiliará na manutenção de recarga de extintores e demais atividades oriundas a função. Serviço pesado. Vaga masculina. Escolaridade não exigido. AUXILIAR DE MECÃNICO DE AUTOS (6892866): Trabalhar como ajudante de mecânico de motos. Empresa deseja candidatos de 18 à 21 anos. Desejável possuir conhecimento na função. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. Vaga masculina. AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (6892957): Necessário experiência mínima de 01 ano na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH B. AUXILIAR DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS (6867407): Necessário possuir conhecimentos em mecânica (autos e empilhadeiras), ferramental, em realizar e auxiliar manutenções corretivas ou preventivas em empilhadeiras a combustão, lavagens de peças e equipamentos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B AUXILIAR DE PEDREIRO (6881387): Temporária 90 dias, podendo serefetivada.Carregar e descarregar materiais de construção, prepara canteiros de obras e limpa áreas de trabalho. Experiência em construção civil. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (6889531): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realização da coleta seletiva dentro da fábrica recolhendo materiais descartáveis, lavador de caixinhas, dentre outras atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Necessário experiência na função. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. AVALIADOR DE IMÓVEIS (6885049): Profissional irá realizar vistoria de imóveis. Necessário conhecimento em informática. Necessário possuir moto própria. Ensino médio incompleto. Necessário experiência na função. CNH A. BARMAN (6884968): Vaga para trabalhar em Itapira. Realizar as atividades pertinentes a função, ser prestativo. Necessário experiência na função. Possuir meios próprios para ir até o trabalho. Horário de trabalho de terça feira a domingo das 15h às 23h. Escolaridade e vaga sexo indiferentes. CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA (6885176): Necessário conhecimento e experiencia comprovada com gestão de equipe na área de limpeza, higienização e conservação. Possuir disponibilidade de horários para turnos. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. COSTUREIRA EM GERAL (6878842): Necessário conhecimento básico com máquinas de costuras, irá confeccionar as peças em tecidos dos produtos produzidos na fábrica. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. Necessário experiência na função. CNH não exigida. COSTUREIRA EM GERAL (6881891): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário conhecimento e experiência na área de costura e, possuir meios próprios para ir até o trabalho. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. COSTUREIRA GERAL (6878112): Conhecimento básicos em costura (qualquer tipo de máquina). Não exige experiência na função. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. COSTUREIRA GERAL (6892984): Necessário conhecimento em costura e como trabalhar com máquina reta, overloque e galoneira. Não exige experiência em carteira, porém que tenha vivência em costura. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. COZINHEIRO (6884906): Vaga para trabalhar em Itapira. Possuir perfil de liderança. Atuar no preparo de pratos quentes, entre outras atividades pertinentes a função. Necessário experiência na função. Possuir meios próprios para ir até o trabalho. Horário de trabalho de terça feira a domingo das 15h às 23h. Escolaridade e vaga sexo indiferentes. DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO (6876277): Conhecimento em solidworks, autocad, curso de leitura e interpretação de desenhos e 2D,3D. Não é necessário experiência em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (6876376): Experiência em instalações elétricas industriais, força e controle. Cursos de NR10 e curso de eletricista de no mínimo 300hrs. Vaga masculina. Ensino médio completo. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (6887386): Executar manutenções elétricas preventivas, preditivas e corretivas em máquinas operatrizes de linha produtivas. Conhecimento sólido em comandos elétricos e CLP industrial para análise de falhas. Atender execuções através de ordem de serviço e documentos necessários para controle PCM de ativos. Necessário conhecimentos em manobras em subestações de alta tensão. NR 33 (espaço confinado), NR 35 (trabalho em altura), NR 10 (trabalho com eletricidade) SEP (sistema de potência). Formação técnica em elétrica, eletrônica, automação ou eletrotécnica. Vaga masculina. ENCARREGADO DE OBRAS (6881213): Efetuar acompanhamento de obras civis de manutenção industrial. Necessária experiência com obras de concreto, bases, pisos e estruturas de concreto. Coordenar e orientar equipes. Acompanhamento de serviços de terceiros. Ter experiência dentro de fábricas. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B ESFIHEIRO (6882005): Trabalhar na preparação de massas e montagem de esfihas. Necessária experiência na função. Ter disponibilidade de horário. Sexo indiferente. Ensino fundamental completo. ESTÁGIO EQUIPAMENTOS P&D (6877338): Profissional atuará não auxilio ao desenvolvimento de projetos e produtos em geral. Desenho técnico, esquema elétrico e placas eletrônicas. Auxiliar na montagem e testes de protótipos, equipamentos e suas partes. Elaboração e organização de documentos de projetos, transferência para área produtiva e assistência técnica. Será diferencial possuir conhecimento em automação, elétrica, desenho técnico (Inventor/Solid Works), pacote office, desenho de circuitos e placas eletrônicas (Proteus). Ser proativo(a), organizado(a), ágil. Vaga sexo indiferente. Necessário estar cursando Ensino Superior em Engenharia de Automação Industrial ou Mecatrônica. CNH AB. Não exige experiência na função. ESTOQUISTA (6893290): Necessário conhecer peças para caminhão. Possuir experiência na função. Ensino médio completo. CNH B. Vaga masculina. EXPEDIDOR (6885941): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pelo carregamento e descarregamento de produtos químicos, controle de estoque e matéria prima, material auxiliar e produto acabado, movimentação interna IBC, limpeza e drenagem dos tanques, input de dados em formulário, planilha e ERP, check list da empilhadeira, por solicitar o reparo dos equipamentos da sua unidade. Desejável NR-11- movimentação com empilhadeira. Sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B. FRESADOR (6893382): Atuar na usinagem de peças de metais ferrosos e não ferrosos, resinas e plásticos em máquinas CNC, incluindo a preparação, programação e ajuste. Fazer ajustes e controle de ferramentas e realização de testes, envolvendo a atualização de layouts e ocorrências de manutenção das máquinas. Vaga masculina. Necessário experiência na função. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. GARÇOM (6841070). Vaga temporária 30 dias, podendo ser efetivada: Necessário conhecimento na função. Efetuar atendimento aos clientes, ser ativa. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. LAVADOR DE VEÍCULOS – CAMINHÃO (6880430): Necessário experiência em lavagem de caminhão. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. CNH não exigida. MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS (6881010): Responsável pela manutenção mecânica preventiva e corretiva de carros. Com experiência em manutenção automotiva dos itens a seguir ou parte deles: suspensões, freios, motores, embreagem, escapamentos, cabeçotes, alinhamento, borracharia, balanceamento, troca de correias e outros. Vaga masculina. CNH B. MECÂNICO DE INSTALAÇÃO DE FREIOS (6893250): Desempenhar as atividades pertinentes a mecânico de freio de caminhão. Necessário experiência na função. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. CNH B. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS (6867421): Necessário conhecimento e experiência em sistema mecânico, hidráulico e elétrico de empilhadeiras ou similares, ferramental, em realizar manutenções corretivas ou preventivas de empilhadeiras a combustão. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS (6887247): Executar manutenções mecânicas preventivas e corretivas em máquinas operatrizes de linha produtiva. Conhecimento circuitos pneumáticos. Atender execuções através de ordem de serviço e documentos necessários para controle PCM de ativos, conhecimentos sólidos em rotinas mecânicas sobre rolamentos, lubrificantes, alinhamentos de acoplamentos, blocos, válvulas, bombas pneumáticas e hidráulicas. Treinamentos NR33, NR35. Formação técnica em Mecânica ou Mecatrônica. Vaga masculina. MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (6890096): Manutenção corretiva e preventiva em carretas, revisão de suspensão, freios e sistema de ar, revisão de cubo de roda e troca de rolamento e reparo, troca de reparo de 5º roda. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. MONTADOR DE EQUIPAMENTOS (6877160): Profissional será responsável pela montagem e embalagens de equipamentos, partes e peças. Regulagem e ajuste de equipamentos. Preenchimento de ordens de produção (manual e digital). Limpeza e organização diária do setor. Necessário experiência na montagem de equipamentos mecânicos, elétricos e suas partes (placas, chicotes e peças mecânicas). Ser proativo(a), organizado(a), ágil. Ensino Técnico concluído em Automação Industrial, Mecatrônica, Eletrotécnica ou afins. CNH AB. Vaga sexo indiferente. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (6885334): Experiência em montagem de estruturas metálicas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB. MOTORISTA CARRETEIRO (6849099): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: E MOTORISTA DE MICROÔNIBUS (6870992): Transportar clientes com padrão de qualidade e segurança caracterizando pela pontualidade, regularidade e bom atendimento. Respeitar as leis de trânsito e normas da empresa, realizar o checklist diariamente, além de participar dos programas e treinamento de desenvolvimento oferecido pela empresa. Possuir curso de transporte coletivo de passageiro atualizado e disponibilidade de horário. Escolaridade e sexo indiferentes. CNH D ou E. Necessário experiência na função. MOTORISTA DE ÔNIBUS (6871255): Transportar clientes com padrão de qualidade e segurança caracterizando pela pontualidade, regularidade e bom atendimento. Respeitar as leis de trânsito e normas da empresa, realizar o checklist diariamente, além de participar dos programas e treinamento de desenvolvimento oferecido pela empresa. Possuir curso de transporte coletivo de passageiro atualizado e disponibilidade de horário. Escolaridade e sexo indiferentes. CNH D ou E. Necessário experiência na função. MOTORISTA DE ÔNIBUS (6886746): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como: elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecimento das leis de trânsito, rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Necessário experiência na função. Vaga masculina. CNH D. Escolaridade indiferente. MOTORISTA DE VAN/MICROÔNIBUS (6886740): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como: elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecimento das leis de trânsito, rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Necessário experiência na função. Vaga masculina. CNH D. Escolaridade indiferente. OPERADOR ELETROMECÂNICO (6879202): Vaga para cidade de Conchal. Conhecimento em manutenção preventiva em máquina e equipamentos de indústria Petfood, ter curso NR10, entendimento em inversores, painel elétrico de baixa tensão e média tensão. Conhecimento básico em caldeiraria será um diferencial. Experiência comprovada na carteira de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. OPERADOR DE MÁQUINAS (6894381): Vaga temporária 180 dias. Ter experiência na área da indústria e manuseio de máquinas na produção. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PEDREIRO (6894200): Necessário experiência comprovada como pedreiro e conhecimento em armação de ferragens, formas e hidráulica. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH B. PEDREIRO (6881350): Possuir ampla experiência em construção civil. Serviços de alvenaria, reboco fino, concretagem de bases, estruturas de concreto e pisos. Assentamento de porcelanato, revestimentos cerâmicos e acabamentos em geral. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PIZZAIOLO (6876858): Necessário experiência na função, pode ter trabalhado como ajudante ou auxiliar de pizzaiolo. Empresa oferece treinamento. Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH não exigida. PROMOTOR DE VENDAS (6887031): Atuar na prospecção e abordagem de clientes para vendas do cartão, além de produtos atrelados ao mesmo. Realizar atendimento aos clientes orientando sobre o uso e funcionalidade do cartão, motivando a utilização do cartão. Promover produtos, serviços e organizar exposição e rotatividade em pontos de vendas. Vaga feminina. Ensino médio completo. Necessário experiência na função. CNH não exigida. SERRALHEIRO (6880807): Necessário que possua experiência na função.Trabalhar com serralheria industrial, portões, acabamentos e mais atividades inerentes a função. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. SERRALHEIRO (6885886): Conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Experiência na função. Vaga masculina. SOLDADOR (6894476): Vaga temporária 180 dias. Necessário experiência em serviços de soldagem e na indústria. Vaga masculina. Ensino médio completo. SUSHIMAN (6884817): Vaga para trabalhar em Itapira. Ser líder, preparar e montar sushis e sashimis, entre outras atividades pertinentes a função. Necessário experiência na função. Possuir meios próprios para ir até o trabalho. Horário de trabalho de terça feira a domingo das 15h às 23h. Escolaridade e vaga sexo indiferentes. TÉCNICO EM OPERAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES (6874928): Necessário conhecimento em sistema e configurações de PABX em nuvem, rede IP, conhecimento em configurações e instalação de PABX. Necessário experiência na função. CNH AB. Vaga masculina. Ensino médio completo. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (6874521). Vaga temporária 90 dias. Atender as necessidades dos clientes quanto ao padrão de normas. Elaborar e implementar planos de emergência e segurança. Manter os dados estatísticos, documentos e controles organizados e atualizados. Controlar e participar da elaboração dos programas e documentos específicos da área. Orientar os colaboradores e assegurar a correta aplicação das políticas, diretrizes e procedimentos da área. Vaga sexo indiferente. Ensino técnico em segurança do trabalho concluído. Necessário experiencia na função. CNH AB. VENDEDOR DE SERVIÇOS (6892661): Vendedor de serviços porta a porta. Necessário possuir boa comunicação. Empresa oferece treinamento. Com ou sem experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH não exigida. VENDEDOR INTERNO (6894470): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Preferência para que possua conhecimentos em comercial/vendas. Efetuar vendas por telefone e parte de créditos. Sexo indiferente. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (6880826): Necessária experiência com vendas comprovada em carteira. Diferencial quem tenha conhecimento com produtos ópticos. Vaga feminina. Ensino médio completo. VENDEDOR PORTA A PORTA (6891600): Trabalho externo direto com o cliente. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. Vaga indiferente. CNH AB.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO (6894317): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Profissional irá carregar e descarregar bebidas. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo ou incompleto. OPERADOR DE CAIXA (6895329): Experiência na função de operador de caixa. Horário de trabalho 12h40 as 21h20. Vaga sexo indiferente. OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO (6890681): Necessária experiência comprovada na função. Trabalhar na área produtiva. Horário de trabalho em turnos. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEXTA- FEIRA (02/06/2023)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 01/06/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

