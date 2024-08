PAT divulga 326 vagas de EMPREGO nesta quarta-feira (07)

326 Vagas distribuídas em 82 ocupações

AÇOUGUEIRO (7845182): Vaga temporária 180 dias, podendo ser efetivado. Ter experiência na área de açougue comprovada. Disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva Gerbi. Ensino médio completo. Vaga sexo indiferente. AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (7845264): Vaga temporária 180 dias, podendo ser efetivado. Ter experiência na área de açougue comprovada. Disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva Gerbi. Ensino médio completo. Vaga sexo indiferente. AJUDANTE DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7839713) – Vaga temporária, 90 dias : Trabalhar em Mogi Guaçu e Região. Necessário possuir domínio com equipamentos como: furadeira, parafusadeira, lixadeira, pistola de pintura e outros. Conhecimento de cortes em chapas de ferro, serviços em altura, retoque de pinturas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7840316): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar na conferência e transporte de produtos e componentes, na montagem de estruturas metálicas e móveis de aço. Cuidar para que a qualidade dos trabalhos desenvolvidos se mantenha sempre dentro dos padrões exigidos e estabelecidos pela empresa. Conhecimento em leitura de desenho técnico. Experiência em acompanhamento de montagem de estrutura metálica/andaimes. Disponibilidade para viagens longas em todo território nacional. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AJUDANTE DE MOTORISTA (7846071): Vaga temporária 180 dias, podendo ser efetivado. Atuar com entrega de produtos e mercadorias na região, devendo conferir os itens no ato do recebimento e no momento da entrega ao cliente junto com seu colega de trabalho. Disponibilidade de horários, inclusive aos fins de semana. Residir em Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: B será um diferencial. Vaga sexo masculino. AJUDANTE DE OBRAS (7785825): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Necessária experiência na função, pois trabalhará em Condomínio Residencial com casas de alto padrão. Vaga masculina. Ser alfabetizado. CNH: AB AJUDANTE DE OBRAS – SERVENTE DE PEDREIRO (7817569): Trabalhar com serviço pesado. Necessária experiência como servente ou ajudante de pedreiro. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE PÁTIO (7846143): Vaga temporária 180 dias, podendo ser efetivado. Realizar limpeza e organização do pátio interno e externo, acompanhar entrada e saída de veículos da frota e agregados, realizar engate e desengate de carreta, manter limpo os equipamentos de caçamba, passar ar no equipamento graneleiro, caso necessário realizar a lavagem interna, verificar os equipamentos de tanques para higienização e realizar a secagem para liberação de carregamento. NR-33 Espaço confinado, desejável, não obrigatório, NR-35 Trabalho em altura, desejável não obrigatório. Ensino fundamental completo. Vaga sexo masculino. AJUDANTE DE PRODUÇÃO (7845915): Realizar montagem de bicicletas em linha de produção, executando tarefas de pequena a média complexidade; utilizando-se de ferramentas manuais ou pneumáticas, embalar bicicletas e seus componentes. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. AJUDANTE DE RECARGA DE EXTINTOR (7813141): Trabalhar com recargas de extintores. Serviço pesado. Vaga masculina. Ensino médio completo. AJUDANTE GERAL (7836143): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Auxiliar no carregamento e descarregamento de grãos. Ter entre 20 a 45 anos de idade. Disponibilidade para horas extras. Possuir meios próprios de locomoção. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: A APRENDIZ EM AUXILIAR DE PRODUÇÃO (7803512): Transportar materiais para linha de produção, materiais para estoque e almoxarifado. Monitorar quantidade de materiais na linha de produção e repor, conferir, identificar, sinalizar e separar materiais conforme e não conformes. Carregar materiais com defeitos para área de reaproveitamento. Solicitar reposição de materiais, limpar área de trabalho e recolher resíduos. Candidatos de 18 a 22 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. APRENDIZ MECÂNICO DE BICICLETAS (7766829): Obrigatório estar estudando (qualquer curso), idade mínima de 16 anos. Possuir conhecimentos de modelos e medidas de ferramentas. Estar disposto a aprender tudo sobre bicicletas: mecânica, uso de ferramentas básicas, reparos, ajustes, regulagens e demais atividades oriundas a função. Não ser casado. Vaga masculina. ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL (7826073): Responsável pelo controle de jornada, escala de trabalho e controle de ponto, admissões, rescisões de colaboradores. Conhecimento em legislação trabalhista, domínio nos sistemas de folha de pagamento entre outras atividades do setor. Sexo indiferente para a vaga. Ensino superior completo ou cursando Recursos Humanos, Administração ou áreas afins. CNH: A ATENDENTE DE RESTAURANTE (7844499): Responsável pelo atendimento aos clientes, montagem de lanches, entrega de pedidos, atendimento no caixa e limpeza da loja e equipamentos. Disponibilidade de horário. Escala de trabalho 6×1. Das 15h às 23h20. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo ou cursando. AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (7849032): Responsável por todo o processo de expedição de materiais, desde a sua separação e empacotamento, até o carregamento dos produtos para o transporte. Acima de 21 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE GALVANIZAÇÃO (7835175): Conhecimentos em serviços rurais, ou fundição. Ter entre 18 a 35 anos. Vaga masculina. Escolaridade: Ensino fundamental incompleto. AUXILIAR DE INSPEÇÃO (7820549): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário experiência na função ou candidato que já tenha trabalhado em linha de produção de peças automotivas. Trabalhar com inspeção de qualidade em peças automotivas. Necessário conhecimento em instrumentos de medidas. Desejável curso na área. Preferência para candidatos aposentados, desde que possuam os requisitos citados. Vaga masculina. Ensino médio incompleto. AUXILIAR DE LIMPEZA (7838505): Vaga para trabalhar em Itapira. Executar trabalhos de limpeza em geral para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, lavação, tratamento de piso e coleta de lixo. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE LIMPEZA (7844631): Atuar na área de limpeza. Ter disponibilidade de horários inclusive aos finais de semana e feriados. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva Gerbi. Trabalhar em escala 6×1. Ensino fundamental completo. Ter experiência na função em carteira ou carta de referência. Vaga Masculina. AUXILIAR DE LIMPEZA (7844751): Atuar na área de limpeza em supermercado. Ter disponibilidade de horários inclusive aos finais de semana e feriados. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva Gerbi. Trabalhar em escala 6×1. Ensino fundamental completo. Ter experiência na função em carteira ou carta de referência. Vaga Feminina. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7840979): Auxiliar na montagem de componentes. Conhecimento com manuseio de furadeira coluna e lixadeira. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7828736): Auxiliar na produção no ramo de refratários. Não exige experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7845915): Realizar a montagem de bicicletas em linha de produção, executando tarefas de pequena a média complexidade, utilizando-se de ferramentas manuais ou pneumáticas; embalar bicicletas e seus componentes. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7824187): Ter atuado na área produtiva com montagens linha de produção e operação de máquinas em geral. Escala de trabalho 6×2. Sexo indiferente para vaga. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7838846): Efetuar carga e descarga de mercadorias, organização e seleção das mercadorias com identificação do lote, fornecedor e data de entrada, auxiliar na embalagem de produto e habilidade para limpeza e organização do local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7846340): Vaga temporária 180 dias, podendo ser efetivado. Ter experiência de 1 ano na função. Disponibilidade de horário. Residir em Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. AUXILIAR DE LOGÍSTICA (7820723): Necessária experiência na função. Trabalhar em altura, enlonamento de caminhões. Turno 6×4. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOS (7806008): Necessária experiência de 06 meses na função, comprovada em carteira. Ser proativo e comunicativo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (7841223): Necessária experiência em refrigeração e conhecimentos com ferramentas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B. BALCONISTA (7845437): Vaga temporária 180 dias, podendo ser efetiva. Experiência em balcão de padaria, lanchonete, cafeteria, frios. Disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana. Residir em Mogi guaçu, Mogi mirim, Estiva Gerbi. Ensino médio completo. Vaga sexo feminino. BORRACHEIRO (7848821): Responsável pela montagem e desmontagem de pneus de caminhões e máquinas, alinhamento de rodas raiadas, conserto em pneus e câmaras. Demais atividades do departamento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB. BORRACHEIRO (7788306): Responsável pela montagem e desmontagem de pneus de moto, carro, caminhão e máquinas. Conserto de pneus. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CALDEIREIRO (7839748) – Vaga temporária , 90 dias. Trabalhar em Mogi Guaçu e Região. Domínio em estruturas metálicas. Conhecimento em desenho técnico, experiência na fabricação, montagem e reparos de grandes recipientes de estrutura metálica, como tanques, reservatórios e outros recipientes de chapa de aço, recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de material ferroso. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CASEIRO (7823150): Vaga para trabalhar e morar em Valinhos. Vaga para o casal. Homem será responsável pelos serviços gerais do local e a mulher responsável pelas atividades domésticas. Proprietário oferece moradia e isenção do pagamento de água e luz. Necessário experiência na função. Escolaridade e CNH indiferentes. COORDENADOR DE TURNO (7844718): Gerenciamento de pessoas, produtos e processos. Abertura, fechamento e apuração do caixa, controle de segurança alimentar e de lucratividade diária. Planejamento vendas x estrutura, atuação e interação junto a clientes. Escala de trabalho 6×1, das 15h às 13h20. Sexo indiferente para a vaga. Ensino técnico ou superior completo ou cursando em administração. COSTUREIRA EM GERAL (7847860): Necessário conhecimento básico em costura (qualquer tipo de máquina). Vaga feminina. Ensino fundamental completo. COSTUREIRA INICIANTE (7846486): Vaga para trabalhar em Itapira. Não necessita experiência. Ter vontade para aprender. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. ELETRICISTA (7817034): Possuir disponibilidade para viagens e trabalhos também fora de Mogi Guaçu. Não ter problemas para trabalhar em altura. Experiência em eletrotécnica ou eletricista. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO (7848826): Realizar troca de peças e acessórios elétricos danificados em carretas e veículos da frota, efetuar testes em equipamentos, cabos e chico. Vivência na área. Residir na região de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. EXPEDIÇÃO JUNIOR (7825696): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela emissão de notas, planilhamento de dados, lançamento de notas no sistema Datasul, atendimento ao cliente presencial e por telefone, emissão de relatórios. Atenção redobrada devido não poder errar emissões de notas, e bom relacionamento interpessoal. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico em logística ou na área de expedição. FONOAUDIÓLOGO (7834159): Desejável experiência de 01 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. Formação em fonoaudiologia. FRESADOR (7839377): Responsável pela leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Fresadora ferramenteira com painel digital, interpolação nos perfis côncavos e convexos, uso de cabeçote divisor, máquinas manuais: esmirilhadeira e furadeira. Uso de machos e cossinetes. Dispositivo de fresagem: bailarinas. Vaga masculina. Ensino médio completo. INSTALADOR DE ALARMES (7750493): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes e equipamentos de segurança, reportando ao gestor da área. Necessária formação técnica inerente a função e conhecimento das NR-11 e 35. Experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B LÍDER MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7839778) – Vaga temporária, 90 dias: Trabalhar em Mogi Guaçu e Região: Necessária experiência com liderança de equipe. Possuir domínio em estruturas metálicas. Conhecimento em desenho técnico, responsável por coordenar equipes nas atividades, distribuindo e acompanhando o desenvolvimento das tarefas desde a implementação, manutenção e conclusão das mesmas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. LÍDER DE PÁTIO (7820354): Vaga temporária de 30 dias. Necessária experiência em chão de fábrica, liderança de equipe e manuseio de empilhadeira. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB LIMPADOR À SECO (7834324): Responsável pela limpeza, higienização, impermeabilização e sanitização de ambientes. Não necessita experiência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B LUBRIFICADOR JUNIOR (7825767): Vaga temporária- 90 dias. Trabalhar em Mogi Mirim. Lubrificar as máquinas e equipamentos, caminhões, britadores e dirigir comboio. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D MECÂNICO AUTOMOTIVO (7846057): Necessária experiência na função. Conhecimento em mecânica e elétrica automotiva. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB MECÂNICO AUTOMOTIVO (7834426): Possuir conhecimentos suficientes para diagnosticar de forma precisa e rápida problemas em automóveis, além de realizar reparos e manutenção em carros. Desejável conhecimento técnico na área. Empresa prioriza pontualidade e responsabilidade. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS (7830162): Vaga temporária, 90 dias. Técnico em manutenção de máquinas (preventivas e corretivas). Conhecimento e experiência para leitura de desenho hidráulico, pneumático, rolamentos e outros. Conhecimentos necessários em mecânica. Jornada de trabalho poderá ser diurna ou noturna. Empresa aceita candidatos aposentados para a função. Vaga masculina. Curso técnico em mecânica. CNH: B MONTADOR DE ELEVADORES (7824924): Não necessita experiência. Pessoa para aprender a trabalhar na parte de montagem de elevador, para se tornar um montador. Empresa ensina o serviço. Diferencial quem possua curso de elétrica ou mecânica.Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7839764) – vaga temporária, 90 dias: Trabalhar em Mogi Guaçu e Região. Responsável pela montagem e desmontagem de estruturas metálicas: mão francesa, escadas, mesanino etc. Cobertura e fechamento metálico. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MONTADOR DE HIDRANTE (7818024): Necessária experiência com montagem e manutenção de hidrantes. Ter disponibilidade para viajar quando necessário. Vaga masculina. Ensino médio completo. MOTORISTA CARRETEIRO (7838331): Necessária experiência mínima de 01 ano em rotas interestaduais, menos Nordeste. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: E MOTORISTA CARRETEIRO (7814472): Necessária experiência mínima de 01 ano em rotas interestaduais, principalmente em SP (capital). Comprovação em carteira de trabalho (01 ano), ou carta/frete ou viagens. Exame toxicológico atualizado e disponibilidade para viagens. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: E MOTORISTA DE CAMINHÃO (7818653): Necessário experiência como motorista, auxiliar no carregamento e descarregamento de materiais. Idade máxima 45 anos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: C, D ou E. MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7848723): Conhecimento em veículos pesados como bitrem, rodo trem, tritem e carreta será um diferencial. Todas as saídas se darão em Mogi Guaçu, portanto deve-se morar próximo a cidade. Ser responsável, cuidadoso e zeloso. Disponibilidade de trabalhar dia e noite. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7829352): Vaga para trabalhar em Paulínia e região. Trabalhar com transporte de resíduos. Necessário possuir curso MOPP . Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E MOTORISTA DE CAMINHÃO PESADO (7816355): Motorista com licença para dirigir veículos pesados. Experiência de 02 anos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: C MOTORISTA DE ÔNIBUS (7816654): Vaga trabalhar em Mogi Mirim. Motorista de transporte coletivo de passageiros. Responsável pelo transporte de passageiros ao longo de rotas já definidas, de maneira segura e seguindo as leis de trânsito com noções básicas de direção. Necessário possuir CNH válida. Sexo e escolaridade indiferentes. CNH: D OPERADOR DE CAIXA (7845023): Vaga temporária 180 dias, podendo ser efetivada. Ter experiência na área comprovada, disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva Gerbi. Ensino médio completo. Vaga sexo indiferente. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7838792): Profissional responsável por interpretar simbologia das embalagens, armazenar de acordo com o prazo de validade do produto, identificar características da carga para transporte, armazenar e separar carga não conforme, realizar manutenção prevista em equipamentos para movimentação de cargas, realizar tarefas conforme definido nos controles operacionais. Obrigatório curso de reciclagem e operador em dia. Vaga masculina. Amplo conhecimento na função. Ensino médio completo. CNH: B. OPERADOR ELETROMECÂNICO (7846314): Vaga temporária 180 dias, podendo ser efetivado. Ter experiência na área comprovada em motores elétricos, inversores elétricos, CLP, prática em análise de problemas elétricos, vivência em hidráulica, pneumática e mecânica em geral. Formação mecatrônica, conhecimento e prática com NR-10, NR-35, NR-33. Ter condução própria. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim. CNH: AB para se locomover até o trabalho. Ensino médio completo. Vaga masculina. PEDREIRO (7841985): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim e região. Demolem edificações de concreto, alvenaria e outras estruturas, preparam canteiros de obras limpando a área e compactando solos, efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PEDREIRO (7837297): Vaga para trabalhar em Mogi Guaçu e Estiva Gerbi. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PEDREIRO (7786558): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Necessária experiência na função, pois trabalhará em Condomínio Residencial com casas de alto padrão. Vaga masculina. Ser alfabetizado. CNH: AB PINTOR DE OBRAS (7837402): Vaga para trabalhar em Mogi Guaçu e Estiva Gerbi. Necessário conhecimentos em construção civil. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. REPOSITOR EM SUPERMERCADOS (7844944): Vaga temporária 180 doas, podendo ser efetivado. Atuar na reposição de produtos em gôndolas, organização, disposição, precificação e vencimento de mercadorias. Disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva Gerbi. Ensino médio completo. Vaga sexo indiferente. RETIFICADOR (7815115): Metrologia e interpretação de desenhos e conhecer bem retifica cilíndrica e plana. Experiência comprovada. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SEPARADOR DE MATERIAIS (7820380): Vaga temporária de 30 dias. Necessária experiência em separação de materiais de alumínio, limpeza de rua ou qualquer experiência no trabalho braçal. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB SERRALHEIRO (7839826) vaga temporária, 90 dias: Trabalhar em Mogi Guaçu e Região: Necessário possuir conhecimento em estruturas metálicas, desenho técnico e em soldas. Domínio em soldagem e dobra de chapas e perfis. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERRALHEIRO (7825098): Necessário possuir conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SOLDADOR (7845359): Vaga temporária 180 dias, podendo ser efetivado. Necessária experiência em serviços de solda TIG. MIG e MAG. Curso técnico destinado para área de mecânica industrial (empilhadeira, metrologia, leitura e interpretação de desenho). Disponibilidade de horários. Ter condução própria. Residir em Mogi Guaçu ou Mogi Mirim. Ensino médio completo. Vaga sexo masculino. SUBGERENTE DE LOJA (7800687): Necessária experiência anterior comprovada. Conhecimentos com liderança de equipe. Noções básicas pacote office. Disponibilidade de horário para horários de shopping. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. TERAPEUTA OCUPACIONAL (7834172): Desejável experiência de 01 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. Formação completa em Terapia Ocupacional. TRABALHADOR DE EXTRAÇÃO FLORESTAL (7543787): Experiência em trabalhos rurais/campo, como: plantio ou colheita de laranja, café, entre outras lavouras. Necessário disponibilidade para viagens, responsável por desenvolver trabalhos de natureza média complexidade, plantio, replantio, irrigação, coveamento manual, desentubetamento e seleção de mudas, eliminação de plantas daninhas e brotações de eucalipto, adubação manual, combater incêndios florestais e limpeza de áreas de vivência. Trabalhar de acordo com procedimentos de EHSS e qualidade. Vaga masculina, Ensino fundamental incompleto. TORNEIRO MECÂNICO (7823100): Necessário experiência na função de torneiro mecânico. Vaga masculina. Escolaridade e CNH indiferentes. VENDEDOR INTERNO (7821475): Necessário experiência com vendas. Irá trabalhar com vendas internas e contato com empresas via telefone. Sexo indiferente para vaga. Escolaridade: indiferente. CNH não exigida. VENDEDORA INTERNA (7828629): Atuar com vendas de roupas, atendimento direto com clientes. Necessária experiência na função. Vaga feminina. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (7821627): Vendas internas e contato com empresas via telefone. Sexo indiferente para vaga. Necessário experiência na função. Escolaridade indiferente. VENDEDORA INTERNA (7849343): Conhecimento na área de vendas presencial e online, ser dinâmica e proativa. Ensino médio completo. Vaga sexo feminino.

NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

VAGAS DISPONÍVEIS PARA QUARTA-FEIRA (07/08/2024)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 06/08/2024 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.