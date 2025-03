O comediante Igor Guimarães traz seu novo show solo pro TUPEC neste domingo (09)

Stand Up de Humor é novo show solo de Igor Guimarães, que contará com uma nova estruturação e arranjo, com muito humor e música. O roteiro vai abordar temas variados, conflitos familiares, histórias marcantes de amigos, de suas viagens e alguns acontecimentos atuais.

O comediante não segue uma linha roteirizada, mas sempre atua conforme o que momento e a plateia pede.

No show tem muitas piadas famosas, que já caíram no gosto do seu público, textos novos e claro, muito improviso e um repertório musical amplo e 100% autoral.

Após quatro anos anos viajando Brasil com seu show solo “Benignismo”, teremos este novo e incrível espetáculo chamado “Stand-up de Humor”.

Esperamos vocês para se divertir e dar muitas risadas!

Serviço:

IGOR GUIMARÃES – STAND UP DE HUMOR

09/03/2025 – Domingo às 19:00 h – Stand Up Comedy – 70 min. – 14 anos

Mogi Guaçu – Teatro Tupec – Av. dos Trabalhadores, 2651

Ingressos:

Igor Guimarães – Stand Up de Humor Ingressos de R$ 60.00 a R$ 120.00 – Link para compra: https://megabilheteria.com/evento?id=20250109124146