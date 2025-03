Mulher esfaqueia ex-amásio durante discussão no Jd. Santa Terezinha I

Na noite desta quinta-feira (06), na Rua Benedito Maia de Figueiredo, Jardim Santa Terezinha I, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência de agressão em via pública entre casal, sendo uma das partes armada com uma faca.

No local, uma mulher de 30 anos foi abordada com a faca em mãos e seu ex-amásio, de 36 anos, estava sendo socorrido pelo SAMU até a Santa Casa em estado grave, pois sofreu um golpe de faca na região do abdômen.

A mulher estava muito alterada, foi algemada e encaminhada à delegacia, onde permaneceu presa à disposição da Justiça pelo crime de tentativa de homicídio. Já a vítima, ainda não há informações sobre o estado de saúde na manhã desta sexta (07)