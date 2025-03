27º Campeonato de Futebol da 1ª Divisão começa no domingo, no Furno, e local será ponto de arrecadação de alimentos

O 27º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão 2024 terá início no domingo, 9 de março, no Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. O jogo de abertura será às 10h e reunirá as equipes do Brasília F.C./Brais e LA 12 F.C.

O evento contará com a presença da Corporação Musical Marcos Vedovello e também dos atletas do Campeonato Sessentão. Nesse final de semana, a competição, que é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), terá somente essa partida pela primeira 1ª rodada. Os demais jogos desta rodada serão realizados no dia 16 de março.

Em 2025, o campeonato contará com a participação de 12 times e terá três meses de duração. A final está marcada para o dia 29 de junho, quando o campeão da temporada levará para a casa o Troféu Wagner Lazarini Ribeiro – Wagão.

Doação

Além da partida inicial do 27º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão, o Furno também será um ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, farinha de fubá e de trigo, açúcar, óleo, leite e molho de tomate. O horário de recebimento das doações será das 8h às 12h.

A arrecadação é organizada pelo Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu, que irá reverter os alimentos em prol das famílias guaçuanas que vivem em situação de vulnerabilidade social e que são cadastras pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) Norte, Sul e Leste do município.