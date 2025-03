Novos bairros passam por nebulização veicular e costal

O trabalho de combate à dengue é diário e contínuo pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde. Diversas ações estão sendo colocadas em prática com o objetivo de eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypt, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

Os agentes de saúde realizam um trabalho intensivo de visitas domiciliares para orientação e mobilização da população na eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, além do trabalho de limpeza das áreas, inclusive imóveis particulares estão sendo vistoriados e os proprietários multados.

Nesta segunda-feira, dia 10 de março, equipe da nebulização costal vai finalizar o trabalho no Jardim Ypê II. Já duas equipes iniciam hoje a nebulização veicular, a partir das 17h, nos bairros Jardim Veneza, Chácaras Nova Odessa, Jardim América, Jardim Novo I, Desmembramento Santana, Jardim Almira e Jardim Santa Maria II.

“Nós estamos priorizando as áreas de maior incidência da doença e os bairros que já foram visitados pelos agentes de saúde, porque eles explicam para os moradores o que deve ser feito no momento das nebulizações. É um trabalho que vem sendo feito por regiões, neste momento, e que tem dado resultado”, comentou a bióloga da Vigilância Ambiental, Cristiana Monteiro Ferraz.

Para fazer efeito, a pulverização veicular precisa ser feita três vezes. As equipes avisam os moradores antes do início da aplicação, já que a população também pode ajudar mantendo as janelas, portas e cortinas abertas. O veículo percorre os bairros pulverizando o produto químico para matar os mosquitos adultos, possivelmente infectados com o vírus da dengue.

A Prefeitura faz um alerta para toda a população, pois é imprescindível o comprometimento da comunidade, que deve manter todos os cantos das residências livres de possíveis locais propícios à proliferação dos mosquitos. É de suma importância a participação da população no combate ao mosquito que causa as doenças dengue, chikungunya e zika vírus.

A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, eliminando água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas.