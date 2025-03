Dengue: médico alerta sobre a importância da hidratação e acompanhamento médico

Com o crescente aumento de casos positivos de dengue na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu orienta que a população busque pelo serviço de saúde mais próximo, como as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), ao início de qualquer sintoma, como febre, dores de cabeça e no corpo, além do início imediato da hidratação. Dessa forma, pode ser realizado o diagnóstico oportuno e a eliminação dos riscos de agravamento da doença, que pode levar a óbito.

Mogi Guaçu soma 8.731 casos positivos de dengue, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado na sexta-feira, dia 7 de março, além de 13 óbitos. Do total de mortes em decorrência da dengue, 10 foram registradas em idosos. Todas as faixas etárias estão suscetíveis à dengue grave, mas o risco pode ser maior entre o público de mais idade, gestantes ou pessoas com comorbidades, como diabetes e hipertensão arterial.

“A nossa orientação é para que o paciente procure pelo atendimento médico, principalmente se ele tiver alguma comorbidade, justamente porque alguns medicamentos são contraindicados, como anti-inflamatórios e anticoagulantes. A hidratação é fundamental no processo de recuperação e o acompanhamento médico se faz necessário, em especial para os idosos, gestantes e crianças”, comentou o médico e secretário autárquico técnico do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, André Luís Paliares.

A hidratação oral realizada de forma precoce, seja com água, sucos ou chás, ajuda a evitar o desenvolvimento da causa mais grave da doença, uma vez que as infecções causadas pelas arboviroses provocam uma resposta inflamatória que pode levar à saída de líquidos de dentro dos vasos sanguíneos em diferentes graus e quantidades, e provocar a desidratação.

“A ingestão de líquidos pode e deve ser iniciada aos primeiros sintomas, ainda em casa, e ajuda a prevenir o surgimento de desidratação e na recuperação do paciente. Junto com esse processo, é preciso procurar o atendimento médico na unidade de saúde mais próxima de sua residência. A recomendação é hidratação, repouso e analgésico”, informou o médico do Hospital Municipal.

O médico ressaltou ainda que os cuidados com a limpeza devem ser mantidos, uma vez que são aliados da população para a eliminação de possíveis focos e criadouros do mosquito, como varrer bem os quintais e colocar areia em pratinhos de plantas. Além do uso de repelentes como medida de proteção contra a picada do mosquito.

“A prevenção é o mais importante com cada um fazendo sua parte, como cuidar do quintal e conversar com o vizinho. Atos como jogar lixo na rua ou em locais impróprios não ajudam em nada neste momento que estamos vivendo. A dengue é uma doença grave e todos nós somos responsáveis por eliminar os criadouros do mosquito”, ressaltou.

Os principais sintomas da dengue são febre alta, entre 39°C e 40°C, dor de cabeça, atrás dos olhos, no corpo e nas articulações, mal-estar geral, náusea, vômito, diarreia e manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira. “A atenção aos sintomas é fundamental. Algumas pessoas negligenciam os sinais e, ao procurar atendimento, já estão com quadros mais graves da doença. Nesse momento, manter uma boa hidratação, por exemplo, é importantíssimo”, afirmou o médico.