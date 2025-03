Centro Jazz Mangata se prepara para mais um “Festival Gênesis”

“O centro de Jazz Mangata estreou com casa lotada e ingressos esgotados o Festival Gênesis em 19/12/24, que aconteceu no Centro Cultural de Mogi Mirim.

O festival contou as principais histórias do livro Gênesis em forma de coreografia, as danças trouxeram à vida os personagens mais icônicos e conhecidos assim como as histórias mais intrigantes.

A reapresentação acontece em junho de 2025. No entanto, no próximo dia 18 acontece no Centro Cultura de Mogi Guaçu, “Festival Light Up” acontece no Teatro Tupec, as 19:30.

As aulas acontecem de segunda a sábado a partir de 2 anos nas modalidades jazz, ballet, kpop, hip hop, contemporâneo, dança cristã, zoe dance e flashback com

Turmas baby, infantil, juvenil e adulto

Para maiores informações entre em contato pelo 19 991274190.