Prefeitura inicia reforma da UBS da Zona Norte  

A Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Orlando Chiarelli, no Jardim Novo I, na Zona Norte. O trabalho tem como objetivo promover uma estrutura de melhor qualidade para o atendimento da população daquela localidade. O prazo de conclusão da obra é de quatro meses.

Durante a reforma, o atendimento ao público continua sendo feito normalmente no local, com exceção dos serviços de vacinação e de curativos que foram transferidos para a UBS Zaniboni I, na Zona Leste, localizada na Rua Eduardo Figueiredo, 950, no Zaniboni I. O telefone desta unidade de saúde é o (19) 3831.4929.

Entre os serviços previstos para a UBS da Zona Norte estão a reforma dos sanitários, da troca de vidros das janelas, de instalação de novo telhado e de revestimento das paredes e da substituição das bancadas – de pias de granito por novas de inox. Além disso, será executada a construção de rampas de acessibilidade e a adequação dos equipamentos para o combate de incêndios e das instalações elétricas do postinho. Ao final, o prédio receberá nova pintura interna e externa.

O valor da reforma é de R$ 330.051, 83 e o investimento será feito por meio de emenda impositiva do vereador José Fernando Sibila Marcondes, o Dr. Fernandinho, juntamente com recursos próprios da Administração Municipal. O trabalho será realizado pela CMARK Projetos e Construções LTDA.

Para o prefeito Rodrigo Falsetti, a cidade vive um momento de desenvolvimento, com inovação e humanização. “Nos pequenos detalhes, estamos atendendo às necessidades da população. A reforma da UBS da Zona Norte irá melhorar a estrutura de atendimento em saúde dessa região”, disse.