Departamento de Trânsito passa a atender em novo endereço na próxima semana

A partir de segunda-feira, 24 de abril, o Departamento de Trânsito da Prefeitura de Mogi Guaçu vai passar a atender a população na sede da Secretaria Municipal de Segurança, localizada na Avenida 9 de Abril, nº 917, no Jardim Centenário. A mudança tem como objetivo propor melhorias no atendimento de regulamentação do sistema viário da cidade.

O secretário de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes, comentou que a Pasta já cuida da fiscalização do trânsito e, por conta disso, o Departamento de Trânsito será integrado aos demais serviços da Secretaria de Segurança. “Os agentes de trânsito e os guardas civis municipais que atuam como fiscais na aplicação de multas pertencem a nossa Secretaria, portanto, o setor de multas também deve estar vinculado conosco”, explicou.

É importante destacar que os serviços de atendimento do Departamento de Trânsito serão realizados normalmente na nova sede como, por exemplo, processamento das multas, protocolo de recursos, entrega de indicações de condutor e fornecimento dos cartões de estacionamento para idosos e Pessoas com Deficiência (PcD).

Os números de telefone do Departamento de Trânsito que passam a vigorar na segunda-feira são os seguintes: (19) 3851.7010 / 3851.7012 / 3851.7708. E o e-mail de contato sov-infracao@mogiguacu.sp.gov.br.