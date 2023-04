Assaltante guaçuano morre com comparsa na Grande São Paulo ao tentar roubar PMs

Dois ladrões morreram, na manhã deste domingo (02), após tentativa de assalto a dois PMs, em São Bernardo do Campo.

Dois policiais militares estavam parados no semáforo conversando, em seus respectivos veículos, quando foram surpreendidos por dois criminosos em uma moto anunciando um roubo com arma de fogo. Os policiais intervieram e os ladrões foram feridos.

O óbito foi constatado no local pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Um dos mortos é Diogo Cristian da Silva de 23 anos, ele foi enterrado nesta segunda dia 02 do Cemitério Santo Antônio no Jardim Novo II.

A ocorrência foi registrada como legítima defesa e homicídio no 2º DP (Distrito Policial) de São Bernardo do Campo.

Fonte da notícia: https://abcdjornal.com.br/