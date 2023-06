Motorista de 27 anos embriagado é detido pela PM após atropelar motociclista na zona sul

Por volta das 04h00 da manhã desta quinta (08), PMs em patrulhamento pela zona sul se depararam com um Honda Civic pela Avenida Professor Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, região do Jardim Progresso transitando com o pneu estourado, houve uma tentativa de abordagem, mas o condutor foi abordado já no Parque do Estado II em Mogi Mirim, divisa com Mogi Guaçu.

O motorista de 27 anos apresentava sinais de embriaguez e com o pneu estourado e avarias de pequena monta no carro não soube dizer o que havia ocorrido.

Neste mesmo momento, os PMs receberam a informação de que um motociclista havia sido atropelado na Avenida Mogi Mirim, também na região do Jardim Progresso e tinha sido socorrido com uma fratura na perna para a Santa Casa de Mogi Guaçu por uma equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Diante da suspeita de o motorista do Honda ter envolvimento com o referido acidente e a condição de embriagues e omissão de socorro, ele foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde o Delegado de Plantão acabou por autuá-lo por Embriagues ao Volante, o liberando para responder em liberdade após a coleta de sangue.