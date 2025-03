Elektro inicia retirada de fios irregulares em postes

Nesta terça-feira, 25 de março, a Neoenergia Elektro realizou a primeira ação de ordenamento de fios irregulares de telecomunicações que estavam instalados nos postes da distribuidora de energia nas Ruas José Colombo e Henrique Coppi, no Morro do Ouro. Durante o serviço, a concessionária removeu cabos mortos e sem identificação, além de fios abalroados de internet, telefonia e TV a cabo.

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Mogi Guaçu e a concessionária Neoenergia Elektro, que irão promover outras ações de fiscalização e regularização dos cabeamentos soltos ou irregulares na rede elétrica do município. O principal objetivo dessa união é evitar riscos de acidentes, garantindo, assim, a segurança de toda a população guaçuana.

A ação acontece após cobrança do prefeito, Rodrigo Falsetti, após o aumento de cabos irregulares na cidade. “Cada cabo irregular ou obsoleto removido representa um avanço na segurança, na confiabilidade do sistema e na preservação do ambiente urbano”, falou ao destacar ainda que “a participação da comunidade, ao relatar situações de risco, é fundamental para o sucesso das próximas ações”.

A concessionária já vem realizando um estudo em diversas áreas da cidade para identificar locais onde existe a presença de fiações pendentes ou em condições inadequadas. E, a partir disto, a ação inclui a notificação de proprietários de estabelecimentos comerciais e residenciais e de empresas que possuem instalações irregulares.

Entre as principais vias de Mogi Guaçu que irão receber o serviço estão as Avenidas Mogi Mirim, Brasil, Padre Jaime, Bandeirantes, Rodrigo Mazon, Emília Marchi Martini, além das Ruas Chico de Paula e Siqueira Campos.

Solicitações

Além das principais vias da cidade, a concessionária também atende as demandas e reclamações da população que chegam para a Prefeitura de Mogi Guaçu por meio da Ouvidoria do Município. Os moradores podem acionar o órgão pelo telefone 156, para informar situações de fios soltos ou mal posicionados.

Em Mogi Guaçu, a Neoenergia Elektro é a responsável pela fiscalização e notificação de fios soltos em postes, uma vez que a empresa tem a concessão para utilizar o bem público. Cerca de 29 empresas de telefonia estão cadastradas junto à concessionária e utilizam os postes. É importante informar que fios soltos em postes podem causar acidentes, como choques elétricos, queimaduras graves, mutilações e até morte.