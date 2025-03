Mogi Guaçu celebra um ano do Centro de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista com 260 atendimentos

O Centro de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (CATEA) Dr. José Muniz Júnior completa um ano de funcionamento, marcando avanços significativos no suporte e tratamento de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Desde a inauguração, em 26 de março, o órgão já atendeu cerca de 260 indivíduos, oferecendo um serviço multidisciplinar essencial para o desenvolvimento e para a inclusão social.

No momento, o CATEA assiste 80 crianças e adolescentes com idade entre 3 e 17 anos, proporcionando sessões semanais com a equipe multidisciplinar. Além destes, outros 40 pacientes ainda passam por avalição médica para análise mais específica de diagnóstico. A equipe profissional é composta por psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, educador social, fisioterapeuta e assistente social, que garantem um tratamento abrangente e especializado para cada paciente.

A coordenadora de Saúde Mental do CATEA, Jane Papa, contou que, apesar das dificuldades do primeiro ano de trabalho, o principal objetivo foi atingido. “Conseguimos proporcionar um ambiente acolhedor, seguro e de lazer para todos os nossos pacientes. E, dentro deste contexto, pudemos realizar as avaliações médicas necessárias nas crianças e adolescentes que foram atendidas nesse período”, disse.

Ela comentou que um dos serviços é a orientação parental, que oferece suporte e informações para os pais enquanto seus filhos estão em atendimento. “Este aspecto é crucial, pois envolve diretamente as famílias no processo terapêutico, promovendo uma maior compreensão e apoio dentro do ambiente familiar”, falou.

Atendimento

O processo de atendimento no CATEA começa nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), onde o paciente passa por uma triagem inicial. Se indicado, é direcionado para o órgão, no qual a equipe entra em contato para agendar a primeira avaliação. “Após a primeira consulta, um plano de tratamento é elaborado com base nas necessidades específicas de cada paciente, o que pode exigir várias sessões para alcançar um diagnóstico e, principalmente, os objetivos terapêuticos”, explicou.

“O CATEA de Mogi Guaçu foi totalmente preparado para atender e acolher as pessoas com autismo. O sucesso deste trabalho é a conquista de uma equipe engajada e, que, com certeza, continuará realizando muito mais para trazer sempre melhor qualidade de vida para os pacientes e suas famílias”, finalizou.

CATEA Mogi Guaçu

Endereço: Rua Nunes Pedrosa, 339, Bairro do Lote

Telefone: (19) 3818.1765 / (19) 99755.4592 (WhatsApp)