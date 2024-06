Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite é prorrogada até o final de junho

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite foi prorrogada até o final de junho em todo Estado de São Paulo. O público-alvo da campanha são as crianças 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já os casos das menores de 1 ano vão passar por avaliação da situação vacinal, iniciando ou completando a caderneta de acordo com a idade. A prorrogação do prazo segue recomendação do Governo de São Paulo.

Em Mogi Guaçu, a imunização acontece em período integral em sete Postos de Saúde de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, sendo nas UBSs Guaçu Mirim, Zona Sul, Centro de Saúde, Centro Oeste e Zona Norte e nas USFs Zaniboni II e Ypê Pinheiro. E nos demais, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30. As doses contra a paralisia infantil estão disponíveis para os indivíduos do público-alvo desde o dia 27 de maio nas 21 unidades de saúde da cidade.

A imunização é a principal forma de prevenção contra a doença para crianças menores 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. “A campanha contra a pólio busca alcançar crianças menores de cinco anos que ainda não foram vacinadas com as primeiras doses do imunizante que é aplicado aos 2, 4 e 6 meses de vida e, agora, incentiva a aplicação da dose de reforço”, explicou a enfermeira da Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu, Mayara Araujo.

Em Mogi Guaçu, segundo dados da VE, há 9.019 crianças com até 5 anos de idade e, até o momento, foram aplicadas 2.479 vacinas contra a poliomielite. Ou seja, somente cerca de 27,48% do público-alvo de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias tomou a vacina. “Nossa meta é imunizar 95% dentro desta faixa etária, entretanto, mais da metade delas, 6.540 crianças ainda não compareceram para receber a vacina, o que representa um percentual negativo de mais de 70%”, destacou.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite faz parte do processo de mudança do esquema vacinal das crianças, que se deve às conquistas obtidas no processo de interrupção do poliovírus no Brasil. A pólio selvagem está eliminada no país desde 1.989 e em São Paulo desde 1.988. O ato fez com que o país recebesse a certificação de área livre da doença em 1.994.

Horário de imunização

Período integral de segunda a sexta-feira das 8h às 16h:

•UBS Guaçu Mirim;

•UBS Zona Sul;

•UBS Centro de Saúde;

•UBS Centro Oeste;

•UBS Zona Norte

•USF Zaniboni II;

•USF Ypê Pinheiro;

Demais unidades de saúde

De segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30:

•USF Hermínio Bueno;

•USF Eucaliptos;

•USF Rosa Cruz;

•UBS Ypê II;

•USF Alto dos Ypês;

•USF Guaçuano;

•USF Fantinato;

•USF Santa Terezinha;

•USF Chaparral;

•USF Suécia;

•USF Santa Cecília;

•UBS Martinho Prado Júnior;

•UBS Zaniboni I;

•USF Chácaras Alvorada.