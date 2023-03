Cápsula do Tempo será aberta no dia 8 de abril durante as comemorações do aniversário da cidade

A abertura da cápsula do tempo que está enterrada há 10 anos no Centro Cultural de Mogi Guaçu foi tema de uma reunião nesta quinta-feira, dia 2 de março, no gabinete do prefeito Rodrigo Falsetti. Ele recebeu a professora Maria Fernanda Cornachioni Ayoub, o assessor Assad Ayoub e o secretário de Relações Institucionais, Alair Júnior. Em outubro de 2022, a cápsula completou 10 anos enterrada e, por isso, uma data foi escolhida para a abertura.

Por conta do aniversário dos 146 anos de Mogi Guaçu, lembrado no dia 9 de abril, a cápsula do tempo será aberta no dia 8 de abril, a partir das 8h30. A ideia é de que a cápsula seja aberta e levada ao plenário da Câmara Municipal, onde será aberta para conhecimento das pessoas. Após análise de todo material, ele será devolvido para a caixa e novamente enterrada. Porém, desta vez, na Praça José Bueno de Toledo (Zezé Pileta), onde fica o Paço Municipal.

“É um projeto interessante e que pode contribuir e muito com a história da nossa cidade. Para que os estudantes, os cidadãos e as novas gerações conheçam esse momento da história da cidade, quando a cápsula for aberta, e valorizem aquelas pessoas que estavam presentes há 10 anos. Muita coisa mudou e podemos fazer novos registros para que uma nova capsula seja guardada para abertura daqui 10 anos”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A cápsula do tempo é um projeto dos integrantes do grupo Histórias de Uma Grande Cidade Mogi Guaçu, criada no Facebook. Além da abertura da cápsula do tempo, o grupo com o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal pretende reunir novos materiais para serem colocados numa nova caixa, para que ela também seja enterrada. Nesse caso, as duas caixas ficarão no mesmo espaço.

“Queremos incentivar as pessoas, para que elas registrem cada vez mais a cidade e saibam da história da cidade. É um projeto que pode, inclusive, ser levado para as escolas e o tema discutido com os estudantes durante o mês de aniversário de Mogi Guaçu”, destacou Assad Ayoub.

A capsula do tempo trata-se de um recipiente fechado contendo uma ata com os nomes das pessoas presentes e lembranças de um determinado dia, como moedas ou jornais. A ideia é que em uma data específica a cápsula seja desenterrada para que as novas gerações saibam de algum evento importante que ocorreu na cidade.