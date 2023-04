Mogi Guaçu busca recuperação na 9ª Taça EPTV de Futsal contra Pedreira

Depois de uma derrota na rodada inicial contra o time de Espírito Santo de Pinhal, a equipe guaçuana tenta a retomada na Taça EPTV de Futsal contra Pedreira nesta quinta-feira, dia 27 de abril, às 20h45, partida válida pela 2ª rodada da competição. O jogo vai ser realizado no centro esportivo Juscelino Kubitschek, o Ceresc, na Vila São Carlos.

Mogi Guaçu está no grupo G ao lado de Pinhal, que lidera o grupo com três pontos somados e Pedreira, que faz a sua estreia no campeonato. A vitória dentro de quadra é essencial para buscar a classificação, já que avançam os dois primeiros colocados do grupo.

Além de vencer a partida desta quinta-feira, a equipe precisa torcer para que Pedreira não vença o seu próximo jogo contra Pinhal, para garantir a classificatória. É a segunda vez que Mogi Guaçu disputa o torneio.

O treinador da equipe de Mogi Guaçu, André Ricardo Sbaraini aponta que a equipe sentiu o nervosismo da estreia jogando fora de casa. “Jogar fora de casa na estreia é sempre difícil ainda mais enfrentando uma equipe muito experiente e acostumada a jogar essa competição. Nossa equipe sentiu muito o nervosismo e a pressão por serem atletas mais novos”, admitiu.

Sbaraini também comentou que realizou alguns ajustes no time e aposta num resultado positivo. “Nossos atletas estão muito motivados e concentrados para fazer uma boa partida diante da nossa torcida”, concluiu.