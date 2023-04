Castrações chegam ao Residencial Ypê Amarelo e ao Distrito de Martinho Prado Júnior

A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal agendou as próximas castrações pelo Programa de Castração Animal e os procedimentos serão feitos, a partir de agora, no castramóvel da clínica contratada pela Prefeitura. Nos dias 20 e 21 de maio, as castrações serão feitas no Residencial Ypê Amarelo e nos dias 27 e 28 de maio no Distrito de Martinho Prado Júnior. Os interessados já podem efetuar a inscrição.

No Ypê Amarelo, as inscrições podem ser feitas na Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Ubirajara Ramos até o dia 19 de maio. O castramóvel ficará dentro da escola municipal. O mesmo acontecerá em Martinho Prado, onde as inscrições podem ser feitas até o dia 26 de maio na secretaria da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Geraldo Sorg. O tutor do animal deve comparecer munido dos documentos pessoais e comprovante de endereço.

“Estamos planejando realizar por dia cerca de 200 castrações tanto dos animais que já estão no nosso cadastro como os novos que serão feitos pelos interessados nestas regiões. Acreditamos que o castramóvel irá agilizar ainda mais os procedimentos e facilitará para a população que mora nos bairros mais distantes. É importante que o interessado faça sua inscrição e os animais serão avaliados no dia agendado”, comentou o secretário de Bem-Estar, Claudinei da Silveira Rodrigues, o Nei.

Vale lembrar que a Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal gerencia o contrato que prevê duas mil castrações. O Município já realizou 859 cirurgias, sendo os procedimentos gratuitos. A castração é voltada para cães e gatos (fêmeas e machos) e foram iniciadas no mês de fevereiro. “Assim que concluirmos esse contrato de duas mil castrações já devemos iniciar um outro que prevê outras três mil castrações. É um serviço necessário para o controle dos animais do nosso município”, reforçou o secretário.

As inscrições para o Programa de Castração Animal também podem ser feitas na sede da Secretaria, localizada à Rua Afonso Pessine, nº 36, no Imóvel Pedregulhal, ao lado da Delegacia Seccional. O horário de atendimento é das 8h às 16 horas, de segunda a sexta-feira.