Maio Furta-Cor: campanha chama a atenção para a Saúde Mental Materna

Ao longo do mês de maio, Mogi Guaçu será mobilizada pela campanha de conscientização da Saúde Mental Materna, o Maio Furta-Cor. Nos dias 6 e 27 de maio, o Hospital São Francisco (HSF) e o Centro Cultural, respectivamente, vão abrigar eventos abertos ao público que contarão com a presença de profissionais da área da Saúde.

A psicóloga pós-graduada em psicologia perinatal, Tamires Morais, é a representante da campanha na cidade e reforça a importância de o assunto ser amplamente divulgado. “A ação possibilita um espaço de escuta para as mães que são silenciadas. Cada mulher tem a sua própria maternidade, de acordo com a sua história, seu contexto e com o que faz sentido para si”, comentou.

No auditório do HSF, dia 6 de maio, no período das 9h ao meio-dia, haverá a 1ª mobilização, quando será promovida uma roda de conversas entre gestantes e mães, para que elas possam compartilhar suas dificuldades, desafios na maternidade, vivências, e construir essa rede de apoio. O evento contará com a presença de especialistas nas áreas de obstetrícia e pediatria, enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas, consultoras em amamentação, além de fonoaudióloga.

No dia 1° de maio, feriado do Dia do Trabalho, haverá uma live no canal oficial da ação com a participação de profissionais nacionais e internacionais. A live ocorrerá por meio do link:

https://www.youtube.com/@maiofurtacor/featured.

A mesma equipe de profissionais da Saúde estará na concha acústica do Centro Cultural no dia 27, das 9h às 11h, quando será feita a proposta: Movimente-se Furta-Cor com o objetivo de promover uma ação corporal, além de levar exercícios respiratórios e abdominais para as gestantes e mães. A ideia é que os presentes troquem experiências.

O Maio Furta-Cor já soma cerca de 250 participantes ao redor de todo o Brasil e do mundo. Quem se interessar e quiser participar ou até mesmo auxiliar na campanha pode entrar em contato através do Instagram da Tamires no @tamiresmoraispsicologa ou pelo telefone e WhatsApp (19) 9 8716-7143. Não precisa ser da área da Saúde para participar do projeto.

O evento atende a Lei Ordinária n° 5669, de 31 de outubro de 2022, que institui no âmbito do município o mês Maio Furta-Cor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da Saúde Mental Materna. O projeto é de autoria da vereadora Judite de Oliveira.