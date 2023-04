Mogi Guaçu aplica 3,5 mil doses de vacinas contra a gripe no primeiro dia de imunização

Na terça-feira, 11 de abril, Mogi Guaçu aplicou 3,5 mil doses de vacina contra a gripe. O número foi atingido no primeiro dia de vacinação na cidade com as pessoas que integram os grupos prioritários que aproveitaram a oportunidade para garantir a proteção contra os vírus Influenza A, H3N2 e H1N1 e B.

A vacinação está disponível em toda a rede para as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; idosos a partir de 60 anos; gestantes e puérperas (até 45 dias de puerpério); povos indígenas; trabalhadores da Saúde; professores, profissionais das forças de Segurança e salvamento; membros das Forças Armadas; portadores de doenças crônicas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros categoria D e E.

“A vacina leva pelo menos 15 dias para fazer o efeito protetivo necessário, então, quanto mais cedo a dose for feita mais rapidamente o organismo criará os anticorpos que vão garantir a proteção”, explicou a enfermeira e coordenadora de imunização da Vigilância Epidemiológica (VE), Aline Roberta Leme.

De acordo com ela, o público infantil é considerado vulnerável com possibilidade de evolução para casos graves de gripe e também tem papel relevante na transmissão do vírus. “Quanto mais pessoas, de todas as idades, estiverem vacinadas, menor a circulação dos vírus e a infecção”, ressaltou.

A imunização contra a gripe ocorre em todas as 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mogi Guaçu, com atendimento ao público em período integral em 11 postos de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, sendo: UBS Guaçu Mirim, UBS Zona Sul, UBS Centro de Saúde, UBS Centro Oeste, UBS Zona Norte, UBS Zaniboni I, USF Zaniboni II, USF Santa Cecília, USF Ypê Pinheiro, UBS Martinho Prado Júnior e USF Chácaras Alvorada.

E nos demais, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30 nos seguintes postos: USF Hermínio Bueno, USF Eucaliptos, USF Rosa Cruz, UBS Ypê II, USF Alto dos Ypês, USF Guaçuano, USF Fantinato, USF Santa Terezinha, USF Chaparral e USF Suécia.

