Jovem motociclista perde a vida de forma trágica no Jardim Novo I

Pouco antes da 02h00 da madrugada desta quarta (12), o jovem Wellington Sulato de 23 anos perdeu a vida após se acidentar com sua Honda Falcon na Rua José Ferreira de Campos, no Jardim Novo I, local esta próximo ao Batalhão da PM.

As informações são de que populares ao passarem pelo local, viram a moto caída ao solo após chocar-se contra uma árvore na calçada e Welington caído nas proximidades com graves ferimentos.

Uma viatura do SAMU foi encaminhada ao local, mas a vítima já se encontrava sem vida. A Perícia foi realizada pela Polícia Científica que vai apurar junto com a Polícia Civil as probidades do trágico ocorrido.