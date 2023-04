Cultura realiza inscrições para o 12º Festival de Teatro de Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura iniciou as inscrições para o 11º Festival de Teatro de Mogi Guaçu. Interessados em participar devem efetuar as inscrições por meio de preenchimento de formulário pelo link: https://bit.ly/12ºFestivaldeTeatro2023. O prazo de cadastramento termina no dia 25 de abril.

O objetivo do festival é sensibilizar as pessoas sobre a importância do teatro como forma de expressão e difundir a arte. “O teatro é um veículo de comunicação que mostra a identidade cultural e proporciona a conscientização e reflexão na sociedade, além de incentivar a formação e expansão de grupos de teatro amador e profissional de Mogi Guaçu”, disse o secretário de Cultura, André Sastri.

O 12º Festival de Teatro de Mogi Guaçu será realizado entre os dias 23 e 28 de maio, sempre às 20h, no Teatro Tupec do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo. As datas para as apresentações serão distribuídas por sorteio e a divulgação será feita no dia 2 de maio por meio dos contatos informados na ficha de inscrição.

“Será apresentada uma peça por dia com entrada gratuita ao público. No entanto, solicitaremos uma contribuição espontânea de gêneros alimentícios ou de higiene pessoal em prol de entidades beneficentes da cidade”, ressaltou Sastri.

A premiação dos vencedores acontecerá no dia 29 de maio, uma segunda-feira, às 16h, no Centro Cultural. Mais informações pelo telefone (19) 3811.8650 (fixo e WhatsApp).