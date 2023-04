Paulista/Vila Dias conquista título do 4º Campeonato de Futebol Sessentão de Mogi Guaçu

No jogo final do 4º Campeonato de Futebol Sessentão de Mogi Guaçu, o time do Paulista/Vila Dias goleou o Comercial por 4 a 0 e conquistou o título da competição. O confronto entre as equipes aconteceu no sábado, 15 de abril, no centro esportivo Antônio Campano, no Jardim Bela Vista.

Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, o jogador Benedito Bariani abriu o placar para o time campeão. E aos 43 minutos da mesma etapa, José Luiz marcou o segundo gol para o Paulista. Já no segundo tempo, aos 30 minutos, foi a vez de Fernandinho ampliar a vantagem para o elenco e ainda teve o último gol do jogador Antonio, aos 45 minutos.

O artilheiro do 4º Campeonato de Futebol Sessentão de Mogi Guaçu foi o jogador do Paulista, José Luiz, com 10 gols anotados. O goleiro menos vazado também foi do time campeão, Davi Lúcio, que levou quatro gols durante o torneio. Os destaques da competição foram o goleiro do Geração de Ouro/Mirante, Paulo Sérgio Pierozzi, e o técnico do Paulista/Vila Dias, Marco Aurélio.

Classificação

1º) Paulista FC/Vila Dias (Campeão)

2º) Comercial (vice-campeão)

3º) Alvorada/Vila Nova

4º) EC Santa Cruz

5º) Geração de Ouro/Mirante

7º) Esportivo Guaçu

6º) Martinho Prado