Mais cinco escolas municipais passam a ser denominadas de EMEB para melhor atender os estudantes da Educação Infantil até o 9° Ano

Mais cinco Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) de Mogi Guaçu passaram a ser denominadas como Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEBs), sendo elas: Profª Maria Diva Franco de Oliveira, no Jardim Rosa Cruz; Profª Claudina de Oliveira Ramos, nas Chácaras Alvorada; Profª Marina Aparecida Rogério Paschoalotti, no Jardim Guaçuano; Profª Márcia Helena Martini Falsete Risola, no Jardim Chaparral; e Profª Rita de Cássia Gomes da Silva Cola, no Parque dos Eucaliptos. Apesar da mudança de nomenclatura, o número de vagas nas cinco unidades não foi ampliado.

A assessora de Projetos Pedagógicos da Secretaria Municipal da Educação, Mariana Falsetti, explicou que a nova denominação é mais por uma questão administrativa do que pedagógica para melhorar a eficiência do atendimento das crianças com idade entre 4 e 5 anos da Educação Infantil. “Com a nova nomenclatura teremos a nomeação de uma diretora e uma coordenadora para cada escola, já que elas contam com os ensinos infantil e fundamental, facilitando o atendimento de estudantes, pais e professores para lidar com os assuntos relacionados aos dois segmentos de ensino nessas regiões”.

Desta forma, Mogi Guaçu passa a contar com nove EMEBs, já que, no município outras quatro escolas já possuem essa nomenclatura sendo as unidades do Padre Estevo Fernando Laurindo, no Jardim Igaçaba; Profª. Guilhermina Lopes Rodrigues, no Jardim Hedy; Cel. Joaquim Leite de Souza, no Nova Louzã; e Ubirajara Ramos, no Parque Residencial do Ypê Amarelo.