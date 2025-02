Prefeitura inicia reforma do telhado da UBS da Zona Norte (Jardim Novo I)

A Prefeitura iniciou a construção da platibanda do telhado da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Zona Norte – Prefeito Orlando Chiarelli, no Jardim Novo I. A platibanda trata-se de uma estrutura de segurança que ficará na borda da edificação, sendo ela uma espécie de parede acima do nível do telhado, que se estenderá por toda a extensão do prédio.

O telhado do postinho de saúde sofreu danos após uma forte chuva ocorrida em dezembro de 2024 e o reparo será feito em caráter emergencial pela empresa Guassu Construtora LTDA ME. O prazo de conclusão da reforma é de três meses e o trabalho tem o acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

O serviço é executado por meio de emenda parlamentar da deputada federal Carla Zambelli no valor de R$ 161.045,21.

Consultas

Em decorrência da reforma do telhado da UBS da Zona Norte, as consultas médicas de clínico geral e de pediatria foram transferidas para o Centro Especialidade Odontológicas (CEO), na Avenida Washington Luiz, 1.168, na Vila São Carlos.

Já os demais procedimentos são realizados no posto, exceto vacinação que está sendo feita na UBS do Zaniboni I, localizada na Rua Cineu Ravagnane, 322-404, no Jardim Zaniboni. As transferências de serviços foram necessárias para atender a população com qualidade, além de melhorar as condições de trabalho dos servidores.