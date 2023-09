Lions Clube realiza 1ª Reunião do Conselho Consultivo da Divisão 5-B

Estiveram reunidos no último dia 05, no Lions Clube de Itapira, os companheiros e representantes dos clubes da Divisão 5-B, para a realização da 1ª Reunião do Comitê e Conselho Consultivo.

Na oportunidade, a pauta elencou assuntos relacionados ao Ano Leonístico 2023/2024, bem como, suas Metas Distritais, entre elas, dar ênfase nos serviços prestados; definição do calendário de entrega do Troféu Companheirismo entre os clubes participantes; propostas de Ações Globais; propostas de aumento no número de sócios e abertura de novos clubes.

Entre os participantes dessa reunião, se fizeram presentes o Coordenador de GST Wanderlei Calvo, de Barra Bonita; o Presidente do Lions Clube de Espírito Santo do Pinhal, Paulo Gabrioti, a Presidente Néia Rossi e o Diretor Social, José Natalino Paganini, ambos da cidade anfitriã de Itapira e, representando o Lions Clube de Mogi Guaçu, estiverem presentes o Presidente Octavio Pessine Junior e o Vice Presidente Benedito Toso de Arruda.

O Lions Clube Internacional conta hoje com, aproximadamente, 1 milhão e 400 mil sócios em 188 países.

Seja você também nosso associado, Nós Servimos!

Lions Clube de Mogi Guaçu, fazendo o Bem sem olhar a Quem!