Cultura abre inscrições para o Concurso de Miss e Mister da Melhor Idade 2023 

A Secretaria Municipal Cultura publicou nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, o edital de inscrições para o Concurso Miss e Mister da Melhor Idade 2023. O cadastramento pode ser feito até o dia 22 de setembro. Para participar, o interessado pode se inscrever presencialmente na sede da Pasta localizada na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo, no horário das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h, ou por meio de preenchimento de formulário online no link https://bit.ly/Form_MelhorIdade_2023. O edital completo se encontra no link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDAwNDYz.

O Concurso será realizado no dia 1º de outubro, a partir das 16h, no Teatro Tupec do Centro Cultural. Os interessados em participar do Miss e Mister da Melhor Idade devem ter completado 60 anos de idade até o dia do concurso. As categorias do evento serão divididas como Rainha Melhor Idade (1º lugar), Princesa Melhor Idade (2º lugar), Simpatia Melhor Idade (3º lugar), Musa Melhor Idade (4º lugar) e Glamour Melhor Idade (5º lugar) no feminino; e Mister Melhor Idade (1º lugar) no masculino.

Além da realização do concurso, será organizada uma mostra de talentos que inclui manifestações artísticas e culturais e uma feira de artesanato da terceira idade, que irá acontecer no mesmo dia do desfile a partir das 15h. Também consta da programação mais uma edição do café cultural, com início às 8h.

“O evento tem o objetivo de valorizar aqueles que tanto contribuíram para a formação da nossa sociedade. Eles são verdadeiros pilares da construção de valores sociais e morais pertinentes à uma comunidade”, afirmou o secretário de Cultura, André Sastri.

O júri responsável pela eleição dos melhores candidatos será composto por cinco integrantes definidos pela Secretaria de Cultura, sendo eles ligados a segmentos da moda, beleza e cultura da sociedade civil. Haverá premiações para os mais bem colocados do concurso.