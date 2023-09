ParkShopping Mogi Mirim oferece dia de brincadeiras, oficinas de massinha e de circo, além de apresentação teatral para as crianças

O ParkShopping Mogi Mirim preparou uma programação imperdível para quem quer se divertir neste feriado prolongado de 7 de setembro – quando se comemora a Independência do Brasil. As atividades gratuitas voltadas para as crianças prometem muita alegria e descontração e todas terão que colocar “a mão na massa” e fazer atividades circenses, soltando a imaginação em oficinas que são pura diversão, além de se dedicarem às brincadeiras de rua e assistirem a uma peça teatral.

O feriado (07) começa com a segunda edição do “Um Dia Sem Wifi”, com a realização de jogos como Corrida do Saco, Cabo de Guerra, Corre Cotia, Mãe da Rua, Pular Corda, entre outras que eram tradicionais nas décadas de 80 e 90, que serão realizadas próximo à Praça de Alimentação, com sessões às 14h, 15h30 e 17h.

Na sexta feira, dia 8 acontecerá a Oficina de Massinha uma atividade 100% ativa, na qual as crianças farão massinha de forma artesanal, com a ajuda de monitores, vivendo a experiência e a satisfação de confeccionar seu próprio passatempo.

De acordo com Vivian Ferrari, Coordenadora de Marketing do ParkShopping Mogi Mirim, o objetivo é oferecer momentos inesquecíveis para as crianças com uma atividade divertida e educativa. “Será uma oficina agradável e bem organizada, na qual as crianças trabalharão a coordenação motora, criatividade e trabalho em equipe. Além disso, poderão também levar a massinha artesanal para casa como uma boa lembrança do ParkShopping Mogi Mirim”, adianta.

As oficinas serão realizadas em três sessões e poderão participar as crianças de até 12 anos, com acompanhamento e condução sob responsabilidade de monitores da Mania de Brincar, que fornecerão todos os materiais para a brincadeira.

No sábado (09) a diversão não para. Às 18h30 será apresentada a peça “A Bela e a Fera” também na Praça de Alimentação. A história se passa em uma aldeia francesa e fala sobre um príncipe transformado em fera por um feitiço e que é salvo pelo amor de uma linda mocinha que enfrenta a fúria da população que queria matar o monstro.

Já no domingo (dia 10) a diversão é garantida pela Oficina de Circo. Nesta atividade o objetivo é aumentar o equilíbrio e a coordenação motora das crianças, aguçando o reflexo e os sentidos por meio de malabares. É claro que a diversão e o conhecimento estarão juntos, sendo trabalhados também os aspectos de criatividade e liberdade de expressão. “E tudo será realizado em um ambiente seguro, no qual as crianças poderão desenvolver a imaginação”, salienta Vivian.

O local para a oficina será montado na Praça de Alimentação. As sessões serão realizadas sempre às 14h, 15h30 e 17h. Não há necessidade de fazer inscrição antecipada, mas as vagas são limitadas a até 30 crianças por sessão.

“As atividades neste feriado prolongado foram programadas para reunir toda a família e os amigos e tornar os dias livres ainda mais especiais, com diversão para todos. O ParkShopping Mogi Mirim é o ponto de encontro da alegria na região e temos certeza que as crianças vão aproveitar cada detalhe dessa programação preparada com muito carinho para todos”, confirma Leila Dada, Coordenadora de Administração do Grupo AD Shopping.

Atividades Infantis no ParkShopping Mogi Mirim

Data: dias 7, 8, 9 e 10 de setembro de 2023.

Horário: brincadeiras de rua e oficinas: sessões às 14h, 15h30 e às 17h; teatro às 18h30.

Local: Praça de Alimentação.

Eventos gratuitos