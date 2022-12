Implantação do Hospital Escola no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos começa a ser discutida

Uma reunião realizada na tarde desta segunda-feira, dia 12 de dezembro, na sala de reunião do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (HMTR), deu início às discussões para a implantação do Hospital Escola no Hospital Municipal. O projeto será colocado em prática em parceria com a Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, com a Secretaria Municipal de Saúde, com o HMTR e com o Instituto Doutora Rita Lobato.

Inicialmente, um levantamento será feito pela superintendência do Hospital Municipal sobre a estrutura existente e as coordenadoras do curso de Medicina da Faculdade Municipal vão apresentar um estudo sobre qual é a estrutura necessária para o início do internato dos alunos de medicina. O início do projeto é previsto para janeiro de 2024, quando alunos do 5º e 6º anos iniciam as clínicas médica e cirúrgica.

“O Hospital Escola é um projeto de suma importância para o nosso município e terá todo nosso respaldo para que entre em operação na data planejada, pois ganharemos um reforço no atendimento de várias especialidades e é um projeto que entra para a história. Não vamos medir esforços para que o Hospital Escola aconteça da melhor forma possível”, destacou o secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira.

Uma comissão será formada para que as discussões e projetos sejam discutidos e colocados em prática. A comissão será formada por representantes da Faculdade Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, do Hospital Municipal e pelo Instituto Rita Lobato. A próxima reunião do grupo será no dia 9 de janeiro.

“É uma mão de obra muito importante para o município. Nós estamos tendo a oportunidade de formar futuros profissionais de medicina e por meio do Hospital Escola trocaremos experiências e quem sai ganhando será o paciente”, comentou Wagner Cazaroni, superintendente do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.

Além do secretário de Saúde e do superintendente do HMTR, participaram da reunião as coordenadoras da Faculdade Municipal, Ivana Sodré Siviero e Ana Caroline Costa Nogueira, Graziela Lellis, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, e os representantes do Instituto Doutora Rita Lobato, Luiz Eduardo Teixeira Valota e Mônica Rossi.