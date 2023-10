Mogi Guaçu registra baixa adesão na Campanha Nacional de Multivacinação de Crianças e Adolescentes 

A Campanha Nacional de Multivacinação, que busca atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, assim como de ampliar a cobertura com as vacinas de rotina contra diversas doenças, termina na próxima terça-feira, 31 de outubro. No entanto, a baixa adesão na Campanha tem preocupado a Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu.

Segundo dados da Pasta, até o momento, foram aplicadas 3.025 doses em crianças e adolescentes. Desse total, 1.017 foram em crianças menores de um ano de idade, 629 doses em crianças entre 1 e 4 anos e 194 doses no grupo de crianças de 5 a 8 anos. Na faixa etária de 9 a 15 anos de idade foram 1.185 aplicações, sendo 524 contra HPV, 223 de Meningo ACWY e 438 doses de vacinas de rotina.

É importante destacar que vacinas da Campanha de Multivacinação protegem contra doenças como, por exemplo, Hepatite B, HPV, tuberculose, paralisia infantil, febre amarela, tétano, sarampo, caxumba e rubéola. Por isso, a importância da vacinação e da atualização das carteirinhas de vacinação. Não é necessário agendamento. A pessoa deve procurar a unidade de Saúde mais próxima de sua residência.

A coordenadora das unidades de Saúde, Cristina Aparecida David, comentou que antes do início da pandemia da Covid-19 já era observado um período de declínio nas coberturas vacinais tanto no Brasil quanto em outros países. “Para enfrentar essa situação, o Ministério da Saúde propõe o microplanejamento das atividades de vacinação com metas e ações a serem desenvolvidas a longo prazo”, disse.

Por meio das ações de microplanejamento, o objetivo, segundo Cristina, é de atingir a alta qualidade dessas atividades realizadas. “Seja no programa de rotina, na intensificação das estratégias de campanha, com varreduras ou vacinação casa a casa e, tudo isso, para garantir a alta performance das equipes de vacinação e, principalmente, para recuperar as altas e homogenias taxas de coberturas vacinais e do controle das doenças”, ressaltou.

Ação

Nesta semana, as Secretarias Municipais da Educação e de Saúde realizam uma ação em conjunto para divulgar e reforçar a importância da vacinação para o controle das doenças com a participação dos mascotes da vacinação Zé Gotinha e Maria Gotinha. Juntamente com o prefeito Rodrigo Falsetti, os personagens estão visitando as unidades escolares de Mogi Guaçu e participando da entrega dos kits de uniforme para os alunos.

Na manhã desta quinta-feira, 26 de outubro, o evento aconteceu na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Francisca de Lima, na Vila São Carlos. E na tarde da quarta-feira, 25, a ação foi realizada na EMEI Integral Hermínio Zanco, no Jardim Santo André.

Campanha

A Campanha Nacional de Multivacinação começou no dia 2 de outubro tendo como finalidade aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A Campanha continua até o dia e 31 de outubro nas 21 Unidades de Básicas de Saúde (UBSs). Em seis postos, o atendimento está acontecendo em horário especial das 16h às 19h: Chácaras Alvorada, Martinho Prado Júnior, Centro de Saúde, Ypê II, Zona Norte e Santa Terezinha.

A Campanha de Multivacinação oferece vacinas para bebês, crianças e adolescentes com idade até 15 anos. No local de vacinação, a equipe de saúde vai checar a caderneta de cada um e aplicar somente os imunizantes que a criança ou o adolescente precisa tomar, de acordo com a idade e o número de doses recomendadas.

Para vacinar, os menores devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, portando cartão SUS e a carteira de vacinação, para que um profissional avalie quais doses precisarão ser aplicadas.

Horário estendido das 16h às 19h de segunda a sexta-feira

USF Chácaras Alvorada

USF Martinho Prado

UBS Centro de Saúde

UBS Ypê II

UBS Zona Norte

USF Santa Terezinha

Período integral de segunda a sexta-feira das 8h às 16h

UBS Guaçu Mirim

UBS Zona Sul

UBS Centro de Saúde

UBS Centro Oeste

UBS Zona Norte

UBS Zaniboni I

USF Zaniboni II

USF Santa Cecília

USF Ypê Pinheiro

USF Martinho Prado Júnior

USF Chácaras Alvorada

Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

USF Rosa Cruz

UBS Ypê II

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia