Fórum de Educação Inclusiva será promovido em Mogi Guaçu nos dias 18, 19 e 20 de abril

A Secretaria Municipal de Educação vai promover o Fórum de Educação Inclusiva com o tema A Perspectiva de cada um para o compromisso com todos nos dias 18, 19 e 20 de abril com o objetivo de debater assuntos pertinentes à inclusão educacional das pessoas com deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nos dias 18 e 20, o evento será realizado na Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu tendo os professores e auxiliares de educação especial que atuam na rede municipal como público-alvo, além de convidados. No dia 19, as atividades serão realizadas na sede das Faculdades Integradas Maria Imaculada.

“Nosso principal objetivo é fomentar o diálogo sobre a concepção de Educação Inclusiva, a partir de práticas e vivências cotidianas, além de reafirmar ou indicar desdobramentos necessários nas políticas públicas, atitudes, ações e práticas individuais e coletivas para o compromisso com todos e cada um. Queremos implementar uma cultura escolar que abrace todas as diferenças e diversidades”, explicou Paulo Paliari, secretário municipal da Educação.

Estão previstas palestras, mesa-redonda, discussões e apresentações culturais. Além dos professores e auxiliares, outros profissionais e entidades também foram convidados para participar, como os interlocutores de libras, equipe da Educação Especial, pais de alunos, Pólen e Apae. O Fórum de Educação Inclusiva é uma realização da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Vivace Assessoria Pedagógica.