Instituto Chamex e Sylvamo abrem inscrições para capacitação gratuita de mulheres em Mogi Guaçu e Mogi Mirim

A Sylvamo (NYSE: SLVM), Empresa de Papel do Mundo, e o Instituto Chamex, associação civil sem fins lucrativos criada e mantida pela Sylvamo para atuar com projetos de educação, estão com inscrições abertas para formação gratuita de mulheres em Mogi Mirim e Mogi Guaçu, no Estado de São Paulo. Serão disponibilizadas 60 vagas para curso Mecatrônica no Setor de Papel, com 30 horas de duração. As inscrições vão até o dia 20 de abril e podem ser realizadas por meio do link https://forms.gle/PWZHhZBFmE8V7eDA7

“A indústria ainda é um setor ocupado majoritariamente por homens e queremos ampliar oportunidades de trabalho para mulheres neste ambiente. Para isso precisamos empoderar as mulheres das nossas comunidades e ampliar suas capacidades e conhecimentos, e isso só acontece por meio da educação. Sabemos do papel transformador da educação e investimos na criatividade para solucionar desafios do nosso tempo.”, defende Mariana Claudio, Gerente Executiva do Instituto Chamex e Gerente de Sustentabilidade da Sylvamo.

O curso é uma parceria com a Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi Mirim e será realizado em sua sede (Rua Ariovaldo Silveira Franco, 567, Mogi Mirim), com aulas presenciais às terças, quartas e quintas, das 16h às 18h, com início previsto para maio de 2023.

Os pré-requisitos obrigatórios para participar do processo seletivo são:

· O curso é exclusivo para mulheres;

· Ter no mínimo 18 anos;

· Ter concluído o ensino médio;

· Residir na cidade de Mogi Guaçu ou Mogi Mirim;

· Foco social (renda mínima familiar e conclusão do ensino médio em rede pública poderão ser avaliadas).

Mais informações podem ser acessadas no site do Instituto Chamex: Edital Qualificação exclusiva para mulheres Curso de Mecatrônica no setor de Papel – Instituto Chamex

SERVIÇO:

Curso gratuito – Mecatrônica no Setor de Papel

Inscrições de 11 a 20 de abril pelo link https://forms.gle/PWZHhZBFmE8V7eDA7

Aulas presenciais na Fatec de Mogi Mirim

Mais informações: https://institutochamex.com.br/edital-curso-qualificacao-mecatronica-setor-papel-para-mulheres/

Sobre o Instituto Chamex

Criado em 2008, o Instituto Chamex coloca a criatividade como elemento central para a construção de uma educação mais acessível, inclusiva, equitativa e transformadora. O Instituto atua em rede com vários parceiros para incentivar o desenvolvimento de alunos, professores e agentes educacionais do ensino infantil, fundamental e médio, apoiando e desenvolvendo projetos para viabilizar um novo futuro para milhares de brasileiros.

O Instituto Chamex faz parte da Sylvamo, produtora dos papéis Chamex, Chamequinho e Chambril para impressão e escrita e segue suas diretrizes de responsabilidade social, sustentabilidade e ética, engajando seus profissionais e apoiando as comunidades por acreditar que a criatividade e a educação podem impulsionar a mudança e acelerar soluções para transformar a vida de muitas pessoas.

Para mais informações, visite www.institutochamex.com.br.

Sobre a Sylvamo

A Sylvamo (NYSE: SLVM) é a Empresa de Papel do Mundo com fábricas na Europa, América Latina e América do Norte. Nossa visão é ser o empregador, fornecedor e investimento preferido. Transformamos recursos renováveis em papéis dos quais as pessoas dependem para educação, comunicação e entretenimento. Com sede em Memphis, Tennessee, empregamos mais de 6,5 mil profissionais. As vendas líquidas de 2022 foram de US$ 3,6 bilhões. Para mais informações, visite www.sylvamo.com.br.