Ginásio Poliesportivo Jornalista Ari Marchiori começa a ser reformado e quadra ganhará novo piso

Dentro dos próximos dias, o Ginásio Poliesportivo Jornalista Ari Marchiori, localizado na Vila Paraíso, estará totalmente reformado, inclusive a quadra ganhará novo piso. Os serviços começaram nesta semana e prevê uma série de melhorias, como troca de piso por um de alta performance, instalação de novo placar de jogo, de nova tabela de basquete e de novo banco de reserva. Além disso, o local terá a fachada de entrada e o palco revitalizados e a arquibancada receberá nova pintura.

A reforma da quadra é de responsabilidade da empresa Recoma, contratada pelo Governo do Estado de São Paulo, e as melhorias estruturais e a pintura serão feitas pela equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). “Com muito empenho de nossa equipe e com o apoio do prefeito Rodrigo Falsetti, nós estamos executando melhorias nos centros esportivos. Essa é a terceira quadra que iremos reformar e outras também serão priorizadas”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Paulo César Moreira, ao comemorar a parceria com o Estado.

No ano passado, a Prefeitura executou melhorias no Ginásio Municipal José Luiz de Souza Godoy, o Velo, no Complexo esportivo do Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho, e na quadra do ginásio esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno. “Nós temos o esporte como prioridade e não temos medido forças para deixar os nossos centros esportivos revitalizados para receber quem pratica esporte. São muitos anos sem a devida manutenção e vamos mudar esse cenário de descaso”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A quadra vai ganhar um piso pré-moldado moderno e de alta performance e novos equipamentos esportivos. As arquibancadas serão recuperadas valorizando o público e os atletas que frequentam o local.

Licitação

O próximo centro esportivo que vai receber melhorias é o do Jardim São Pedro. Já está em andamento processo licitatório para contratação de empresa que ficará responsável pela execução de serviços de revitalização no Centro Esportivo Prefeito Nelson de Paula Bueno.