Contas de luz podem ser pagas com material reciclável em Mogi Guaçu

Primeiro ponto do Projeto Vale Luz na cidade, localizado no Buriti Shopping, na Praça de Alimentação

Com o objetivo de trazer ainda mais benefícios para os seus clientes, a Neoenergia Elektro lança uma novidade em Mogi Guaçu (SP). Agora, materiais recicláveis podem ser utilizados no pagamento da conta de luz. Isso porque a distribuidora inaugurou o primeiro ponto do Projeto Vale Luz na cidade, localizado no Buriti Shopping, na Praça de Alimentação. A ação tem o objetivo de estimular o uso racional dos recursos naturais e minimizar os impactos negativos causados pelos resíduos no meio ambiente, estimulando o descarte de resíduos sólidos, aliado a descontos na fatura de energia elétrica ou a doação para entidades assistenciais cadastradas. A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da empresa, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A Retorna Machine é uma máquina de venda reversa, atrelada ao Programa Triciclo de Benefícios, que coleta embalagens pós consumo e dá como retorno ao depositante diversos benefícios. A cada descarte, o usuário recebe uma pontuação, que pode ser transformada em desconto na própria conta de luz ou revertidas em doações para as entidades assistenciais. Com foco na inovação e autonomia do cliente, o equipamento conta com tecnologia “touch screen”, que explica, na própria tela, como realizar a troca dos materiais e receber seus benefícios.

Todo o material descartado deve estar higienizado e constar o código de barras legível. É por meio da leitura do código de barras que a máquina contabiliza os pontos. Cada usuário deverá estar cadastrado no Programa de Fidelidade Triciclo e poderá descartar até 25 embalagens por dia para converter o desconto na conta de energia. Se houver um descarte superior a esse número, o material será recolhido e reciclado, mas não contabilizará a pontuação, batizada por ‘Tricoins’.

O usuário que depositar 10 latas de alumínio ou 15 garrafas PET em qualquer uma das máquinas, receberá sua pontuação que poderá ser resgatada por R$ 1 de desconto na conta de luz ou revertidos em doações paras as entidades assistenciais cadastradas no projeto.

“Uma pergunta que todos fazem é qual seria a relação entre resíduos coletados e eficiência energética. Quanto mais a gente consegue reciclar esses materiais, mais a gente reduz a necessidade de produzi-los”, explica Ana Christina Mascarenhas, superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia. “Então temos uma economia de energia na ponta desse processo, quando esse resíduo é produzido. Quando reciclamos, nós reaproveitamos esse material, economizando energia”, finaliza.

Qualquer pessoa pode fazer a troca dos resíduos sólidos, mesmo aquelas que moram em áreas que não são atendidas pela Neoenergia. Nesse caso, elas terão a opção de doar a pontuação para uma das entidades assistenciais cadastradas pelo programa. O resgate dos tricoins podem ser realizados diretamente na máquina em que houve o descarte ou por meio do aplicativo (baixado, gratuitamente, no Google Play ou Apple Store) ou no site www.triciclo.eco.br.

Ao todo, a Neoenergia Elektro já tem 5 pontos nas cidades atendidas pela concessionária no estado de São Paulo. A previsão é ter 20 máquinas até o final do ano.

Veja quais embalagens são aceitas na Retorna Machine e seus valores em tricoins por tipo de material:

Sobre a Neoenergia Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Neoenergia Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,9 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).