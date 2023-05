Entregue nova quadra e revitalização do Ginásio Municipal Jornalista Ari Marchiori

A noite de quinta-feira, dia 25 de maio, foi especial para os esportistas que utilizam o Ginásio Municipal Jornalista Ari Marchiori, quando foi oficialmente inaugurada a nova quadra de alto rendimento e a revitalização do espaço, localizado na Vila Paraíso. O prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel fizeram a entrega ao lado do secretário municipal de Esporte e Lazer (SEL), Paulo César Moreira, de vereadores e secretários municipais.

A quadra foi totalmente reformada e recebeu um piso pré-moldado moderno e de alta performance, além de novos equipamentos esportivos que foram instalados por meio de parceria entre a Prefeitura de Mogi Guaçu e o Governo do Estado de São Paulo. Os serviços incluíram ainda a instalação do placar de jogo, da tabela de basquete e do novo banco de reserva. Além da reforma da quadra, servidores realizaram outras melhorias no ginásio esportivo, como a revitalização da fachada de entrada, do palco e da arquibancada que receberam nova pintura.

“Nós somos incansáveis no trabalho porque nossa população merece o melhor. Esse investimento, feito com apoio do Estado, se soma a outros semelhantes já entregues no Furno e no Camacho. Valorização do esporte, dos nossos atletas e da qualidade de vida do cidadão guaçuano. Ainda temos muitos projetos em andamento e teremos mais investimento no esporte de Mogi Guaçu”, ressaltou o prefeito.

Por um problema na agenda, a secretária de Esportes do Estado de São Paulo, Coronel Helena Reis, se atrasou para a solenidade de inauguração, mas esteve no local e se encontrou com o prefeito e os atletas que já faziam uso da nova quadra do ginásio municipal. A noite contou com jogos de vôlei masculino e feminino da Melhor Idade e de basquete juvenil.

“É uma satisfação ter uma Prefeitura parceira do esporte. Temos certeza de que esse espaço será muito bem utilizado e é o que o Governo do Estado quer. Levar o esporte para os municípios”, comentou Marcos Cardoso da Silva, assessor técnico de gabinete, que representou a secretária durante a solenidade.

O evento contou com a presença do presidente da Câmara, Jéferson Luís, e dos vereadores Judite, Lili Chiarelli, Natalino, Zanco, Paulinho, Pezão, Adriano Batatinha e Raphael Locatelli, além de familiares do Jornalista Ari Marchiori.

“Quero agradecer os servidores que ajudaram na revitalização desse espaço. Estamos investindo nos nossos centros esportivos visando a inclusão e a acessibilidade, pois queremos um esporte para todos”, ressaltou o secretário de Esporte, Paulo César Moreira.

Melhorias

Em 2022, a Prefeitura de Mogi Guaçu executou melhorias no Ginásio Municipal José Luiz de Souza Godoi, o Velo, no complexo esportivo do Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho, e na quadra do ginásio esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno.

Nos próximos dias, o prefeito Rodrigo Falsetti vai assinar a ordem de serviço para o início do trabalho de revitalização do centro esportivo Prefeito Nelson de Paula Bueno, no Jardim São Pedro. O processo licitatório dessa obra encontra-se em fase final de conclusão.