Iluminação: ruas do Distrito Industrial Mogi Guaçu I recebem novas luminárias em LED 

Nesta quinta-feira, 31 de agosto, quatro ruas do Distrito Industrial Mogi Guaçu I, na Zona Norte de Mogi Guaçu, começaram a receber a troca de lâmpadas convencionais por luminárias em LED. Os novos equipamentos serão instalados na Avenida Victor Acierin, Rua Osvaldo Maximiano, Rua Márcio Carlin e Rua Ministro Roberto Cardoso Alves. Em breve, o trabalho será estendido para as demais vias do distrito. Ao todo, serão instaladas cerca de 110 luminárias no local.

O serviço, que tem como objetivo melhorar a qualidade da mobilidade urbana e a segurança das empresas situadas no distrito, é executado por equipes do Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável (Condesu), que segue o cronograma determinado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), que acompanha todo o trabalho.

A substituição de lâmpadas convencionais por luminárias em LED está sendo feita em ruas, avenidas, praças, áreas verdes e rotatórias do munícipio. Recentemente, o serviço foi feito no entorno do Córrego dos Macacos, situado na Zona Sul de Mogi Guaçu e no Distrito de Martinho Prado Júnior, Distrito Industrial João Batista Caruso e nos bairros do Jardim Imperial e Jardim Pantanal.

Vale lembrar que os bairros Vila Bertioga, Chácaras Alvorada e Jardim Nova Alvorada estão todos com iluminação 100% LED.

Reparos

A população pode solicitar a troca de lâmpadas apagadas ou com funcionamento irregular e ainda relatar os pontos sem iluminação para reparos e substituição de lâmpadas. O atendimento é feito de forma online e a empresa contratada pela Prefeitura. Também é feita a manutenção de cabos rompidos.

Para solicitar o serviço, o cidadão deve informar o endereço do equipamento com problemas durante o processo de abertura do pedido – todos eles, com acompanhamento disponível ao morador por meio de número de protocolo.

O reparo pode ser solicitado pelo telefone 0800 770 5676, das 8h às 18h, ou a qualquer hora do dia pela internet, por meio do site www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba de Serviços. O trabalho também pode ser solicitado pelos telefones (19) 3851.7017 e 3851.7018.