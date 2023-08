Agosto Dourado: Ingredion incentiva amamentação com sala exclusiva para aleitamento em planta de Mogi Guaçu

O Mês do Aleitamento Materno, também conhecido como Agosto Dourado, é o mês de conscientização e incentivo à população sobre a amamentação. O dourado foi escolhido porque a cor está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno que, segundo a Unicef, tem todos os nutrientes de que o bebê precisa nos primeiros meses de vida. A Ingredion, líder global em soluções de ingredientes para a indústria, conta com um lactário para as colaboradoras amamentarem seus filhos ou retirarem leite na planta da empresa em Mogi Guaçu (SP).

A Ingredion se destaca quando o tema são iniciativas de apoio às lactantes. De acordo com a OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), mais de 500 milhões de mulheres trabalhadoras em todo o mundo carecem de locais adequados em suas empresas para amamentar. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, apenas 271 empresas têm sala de lactação disponíveis.

“Garantir que nossas colaboradoras tenham o espaço e apoio adequados para seguirem amamentando após o retorno ao trabalho é uma prioridade para nós,” explica Marcos P. Dias, Gerente de Fábrica da planta da Ingredion em Mogi Guaçu. “Na Ingredion, a gente faz um trabalho amplo para atrair e manter talentos femininos – principalmente em nossas fábricas, que são espaços tradicionalmente mais ocupados por homens. Para nós, as melhores ideias nascem em ambientes onde convivem pessoas diversas, que trazem diferentes experiências culturais e habilidades para a empresa – e as mães são essenciais nesse contexto.”

Além dos lactários, presentes também em outras plantas da Ingredion no Brasil, a empresa oferece ainda uniformes adaptados para gestantes às colaboradoras que trabalham nas áreas operacionais. As iniciativas fazem parte de uma estratégia global da companhia chamada All Life, que prevê esforços até 2030 para a preservação e melhoria das condições de vida de colaboradores, clientes, fornecedores, comunidades e do meio ambiente.