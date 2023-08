Desfile de 7 de Setembro na Avenida dos Trabalhadores celebra a Independência do Brasil  

O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro, feriado nacional na próxima quinta-feira, será realizado a partir das 8h, na Avenida dos Trabalhadores. Os preparativos envolvem as Secretarias Municipais de Cultura, Educação, Esporte e Comunicação. Antes do desfile, o prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel vão participar da solenidade de hasteamento das bandeiras.

“Teremos mais um desfile bem bonito na avenida, bem diversificado, pois contaremos com a participação de diversos segmentos da sociedade de Mogi Guaçu. É a festa da democracia, da liberdade que queremos demonstrar neste 7 de Setembro”, comentou André Sastri, secretário municipal de Cultura, que destacou a participação, inclusive, de entidades tradicionais, como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Também participarão do desfile da independência, alunos da rede municipal de ensino. A EMEB (Escola Municipal de Ensino Básico) Ubirajara Ramos, do Residencial Ypê Amarelo, irá para a avenida com o projeto Circo Escola, uma parceria com a Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente (ICA) e a EMEF Waldomiro Calmazini, do Jardim Almira, estará com seus alunos e sua fanfarra. Outra escola que estará presente será a Fundação Educacional Guaçuana (FEG).

Além das escolas, equipes das Forças de Segurança, entidades, Secretarias Municipais e instituições estarão presentes no desfile de 7 de Setembro. Às 8h acontecerá o hasteamento dos pavilhões brasileiro, paulista e municipal em marcha batida, com execuções dos hinos nacional, da independência e do município pela Banda Sinfônica com a participação dos atiradores do Tiro de Guerra. Logo na sequência, os demais participantes adentram na avenida.