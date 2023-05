Idoso mata esposa de 70 anos com tiro na cabeça na região da Vila São Carlos

O crime aconteceu na noite deste domingo (30), na rua Americana, no Jardim Santo Antônio.

Jairo Momesso de 76 anos atirou contra a esposa de 70 anos, após uma discussão. O crime foi registrado dentro do imóvel do casal.

Segundo informações da Polícia Militar, houve um chamado para verificação de violência doméstica. No local, os familiares disseram aos PMs que houve disparo de arma de fogo.

Ao entrarem o imóvel, os PMs encontraram a vítima sentada no sofá da sala, mas com ferimentos na cabeça e sem os sinais vitais. O idoso estava ao lado da vítima e confessou ter atirado contra a esposa.

A arma do crime foi apreendida, uma espingarda calibre 28, modelo 651, com cinco cartuchos intactos em cima da cama do casal. Outro cartucho deflagrado estava na poltrona da sala, idoso foi preso em flagrante.

A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado mas só pode atestar o óbito da vítima, que foi identificada como sendo Vera Lúcia Tezzaro Momesso.

A equipe de peritos do IC (Instituto de Criminalística) foram acionados para coletar informações e, em seguida, liberaram o corpo, já por volta das 21h30.

A ocorrência policial foi registrada pelos PMs: Cabo Pozzer, Cabo Robson e apoio dos policiais 1° Tenente Wadson, Soldado Sardinha, 3° Sargento James Dean, Cabo F. Pozzer, Cabo Zerneri, Soldado Meles.

Jairo Momesso que foi autuado pela Delegada de plantão e ficou à disposição da Justiça. O boletim de ocorrência foi registrado por homicídio qualificado.