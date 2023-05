Departamento de Trânsito de Mogi Guaçu inicia envio de cerca de 29 mil boletos de multas

O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Mogi Guaçu inicia na próxima semana o envio dos boletos de multas de trânsito referente ao período entre fevereiro e novembro de 2020. Cerca 29 mil boletos foram emitidos e serão encaminhados somente, agora, porque as infrações aconteceram durante a pandemia da Covid-19, o que ocasionou um atraso no trabalho de levantamento de dados do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O secretário de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes, explicou que quem recebeu multa entre fevereiro e novembro de 2020 foi notificado e já entrou com os recursos previstos. “Agora, os cidadãos que tiveram os recursos indeferidos vão receber o boleto”, disse ele ao ressaltar que “as pessoas que receberem a notificação de pagamento ainda poderão entrar com outro recurso até a data de vencimento do boleto”.

Mudança

É importante destacar que o Departamento de Trânsito mudou de endereço e está atendendo a população na sede da Secretaria Municipal de Segurança, localizada na Avenida 9 de Abril, nº 917, no Jardim Centenário. A mudança tem como objetivo propor melhorias no atendimento de regulamentação do sistema viário da cidade. O número de telefone do departamento é o (19) 3851.7810 e o e-mail sov-infracao@mogiguacu.sp.gov.br.

Os serviços de atendimento do Departamento de Trânsito incluem o processamento das multas, protocolo de recursos, entrega de indicações de condutor e fornecimento dos cartões de estacionamento para idosos e Pessoas com Deficiência (PcD).