Bando é preso pela PM após falsa comunicação de Roubo, Estelionato e Receptação

Os PMs de FORÇA TÁTICA Sargento Amarildo, Cabo Bernardes, Caires e Soldado Peçanha em Patrulhamento Tático por cidade de Mogi Guaçu no início da tarde deste domingo (04) realizando a Operação Impacto e Adaga, na prevenção de atos ilícitos penais receberam a informação de roubo a uma motocicleta marca Honda, modelo 160, cor preta, de Campinas, praticado por 02 indivíduos em uma motocicleta XRE azul.

Logo após o conhecimento do roubo, os PMs pelo Jardim Novo II foram informados pela equipe de rastreamento da motocicleta roubada a localização do veículo. Os PMs então foram até a residência informada e encontraram as seguintes peças: farol, bateria, guidão, quadro elástico, roda traseira e escapamento.

Nesse momento chegou o responsável pelas peças e disse que a vítima do roubo havia lhe pedido para desmontar a motocicleta e logo após fez a distribuição das peças, configurado o crime de Estelionato e falsa comunicação de crime.

Na casa de outros três homens foram encontradas as demais peças da motocicleta, o bando ainda levou o quadro da motocicleta e a placa em um canavial na Rodovia que liga Mogi Guaçu a Itapira e atearam fogo nas mesmas.

Diante das circunstâncias foi dada a voz de prisão aos quatro homens que receberam as peças da motocicleta sendo conduzidos juntamente com as peças da motocicleta para a Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial deliberou pela confecção do BO/PC de Estelionato consumado (artigo 171 do CPB) e Receptação (artigo 180 do CPB) e após medidas administrativas, todos foram liberados, o homem que comunicou o falso crime não foi localizado, o caso será investigado pela Polícia Civil.