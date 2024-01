Homem é preso após agredir e morder esposa no Nova Canaã

Em uma ocorrência de violência doméstica registrada na madrugada desta terça-feira (22/01), a Polícia Militar, prendeu um homem identificado como H. D. S., após agredir sua esposa, E. A. D., no Bairro Nova Canaã.

A ação policial teve início após a vizinha do casal, A.C., ouvir os gritos de socorro de E. e informar o caso ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM). Os policiais, prontamente, se dirigiram ao local, onde constataram a ocorrência de violência doméstica.

Segundo relatos da vítima e do agressor, H. D. S., este afirmou ter desferido socos contra E. como forma de autodefesa, além de ter mordido o nariz dela. E. apresentava ferimentos na região nasal e encontrava-se visivelmente abalada emocionalmente, chorando intensamente.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão a H. D. S., garantindo o cumprimento de seus direitos constitucionais. O casal foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi-Guaçu, onde o delegado Anderson Cassimiro tomou os depoimentos de todas as partes envolvidas.

Após avaliar os depoimentos e considerando as evidências, o delegado ratificou a prisão em flagrante de H. D. S., com base na Lei Maria da Penha, que visa combater a violência doméstica e familiar contra as mulheres.

A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, estabelece mecanismos para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, além de oferecer assistência às vítimas. O caso será investigado pela autoridade competente para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

A Secretaria da Segurança Pública reforça a importância de denunciar casos de violência doméstica, ressaltando que existem canais de atendimento disponíveis para auxiliar as vítimas, como a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) e os serviços de emergência, como a Polícia Militar (190) e a Guarda Civil Municipal.

Participaram da ocorrências os seguintes PMs:

SD PM WESTIN

SD PM Carmo

CB PM ANDREIA

SD PM BARALDI

CB PM THIAGO

SD PM LIMA