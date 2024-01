PAT divulga 380 vagas de EMPREGO nesta segunda-feira (22)

380 Vagas distribuídas em 139 ocupações

AÇOUGUEIRO (7465153): Experiência na função.Auxiliar no preparo de carnes para corte, efetuar limpeza das carnes, atender clientes, alimentar máquinas de embalagens, abastecer carnes e derivados nos balcões de refrigeração e demais atividades pertinentes a função. Escala de trabalho 6×1. Vaga masculina. Ensino médio completo. AÇOUGUEIRO (7479769): Vaga temporária 180 dias. Ter experiência na área comprovada. Disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo.. AJUDANTE DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7394617): Ajuda nas manutenções preventivas e corretivas em máquinas e equipamentos industriais. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Contribui com a conservação do patrimônio e da segurança operacional da empresa, acompanha inspeções e vistorias periódicas, monitora os sistemas de proteção e emergência, incêndios e atuando em situações necessárias. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE MONTADOR MÓVEIS DE MADEIRA (7354232): Trabalhar na divisa entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Ajudante de montagem de móveis, ter conhecimento na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7397447): Auxiliar o montador de estruturas metálicas e solda. Diferencial: Quem possua experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE PÁTIO (7425379): Necessária experiência comprovada nos serviços de limpeza e manutenção de área externa, ajudante de carga e descarga, ajudante de borracharia. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AJUDANTE DE PEDREIRO (7451113): Necessário conhecimento na área da construção civil, com comprovação em carteira de trabalho. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE PEDREIRO (7430027): Demolir concreto, alvenaria e outras estruturas. Preparar canteiros de obras, limpar e compactar solos, realizar escavações e demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE SERRALHEIRO (7467011): Necessária experiência na função e conhecimentos com medidas, milímetro e polegada. Vaga masculina. Ensino fundamental completo ou curso técnico Mecânica, Solda ou Metrologia. CNH: B ANALISTA QUÍMICO (7449625): Executar ensaios físico-químicos, desenvolvimento de produtos e processos, supervisionam operação de processos químicos e operações unitárias de laboratório e de produção. Entre outras atividades e responsabilidades técnicas prevista em lei. Experiência em carteira. Escolaridade Técnico em química. Vaga sexo indiferente. ASSISTENTE DE AÇOUGUE (7474032): Orientar e acompanhar os açougueiros e auxiliares de açougue na execução das tarefas relacionadas ao setor de açougue, orientando quanto ao corte correto das peças, verificando a validade e qualidade das mercadorias, observando os pesos e conferindo a etiqueta do preço se está de acordo com o registro, ainda, orientar na utilização adequada das facas para cada tipo de carne (suína,bovina), mais atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino médio completo ou graduação em andamento. ASSISTENTE DE MERCEARIA (7475955): Acompanhar o abastecimento da seção, processo de precificação, manter mercadorias e estoque arrumados, planejar ações que contribuam para atingir metas, acompanhar datas de vencimentos dos produtos e demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino médio completo ou graduação em andamento. ATENDENTE DE BALCÃO (7338620): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar atendimento ao cliente, necessário possuir conhecimento em informática, boa comunicação, disponibilidade de horário, acima de 20 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB ou B. AUDITOR EXTERNO (7338596): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar contagem de estoque, necessária experiência em logística. Experiência na função será considerado um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico em logística. AUXILIAR CONTÁBIL (7397356): Necessário formação em Ciências Contábeis e experiência comprovada na área. Vaga sexo indiferente. AUXILIAR DE AÇOUGUEIRO (7479621): Vaga temporária 180 dias. Ter experiência na área comprovada. Disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE COZINHA (7427651): Responsável pela preparação de alimentos, experiência e habilidade no preparo de alimentos. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: AB AUXILIAR DE EQUIPE ELETROMECÂNICA (7344642): Necessário possuir conhecimentos na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE INSPEÇÃO (7462887): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar com inspeção de qualidade em peças automotivas. Necessário conhecimento em instrumentos de medidas. Desejável curso na área. Necessária experiência na função ou candidato que já tenha trabalhado em linha de produção de peças automotivas. Preferencialmente candidato já aposentado, desde que possua os requisitos acima. Vaga masculina. Ensino médio incompleto. AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE ALARMES (7420129): Auxiliar nas atividades de instalação e manutenção de alarmes. Desejável formação técnica em elétrica e conhecimento das NR-11 e 35. Vaga masculina. Ensino médio incompleto ou técnico em elétrica. CNH: AB AUXILIAR DE LIMPEZA (7453507): Executa serviços de limpeza em geral, espanando, varrendo e lavando as várias dependências, móveis, utensílios e instalações da empresa, utilizando materiais e produtos apropriados. Sexo feminino. Escolaridade não exigida. AUXILIAR DE LIMPEZA (7437834): Necessária experiência em rotinas de limpeza. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. AUXILIAR DE LIMPEZA (7436877): Necessária experiência em rotinas de limpeza. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE LIMPEZA (7342057): Executar trabalhos de limpeza em geral para manutenção das condições de higiene e conservação do local. Idade de 30 a 35 anos. Vaga feminina. Ensino médio completo. AUXILIAR LINHA DE PRODUÇÃO (7478933): Vaga para trabalhar em Jaguariúna. Vaga temporária 180 dias. Atender à fabricação de embalagens de produtos de uso veterinário. Empresa oferece transporte e refeição no local. Não necessita de experiência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE LOGÍSTICA (7463495): Necessária experiência na função e conhecimentos em plataformas digitais de logística será considerado um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo ou técnico na área. AUXILIAR DE LOGÍSTICA (7470301): Experiência em recebimento e expedição. Treinamento NR11 em vigor. Vaga sexo indiferente. CNH: B. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (7356953): Auxiliar na manutenção em geral. Necessário estar cursando ou possuir algum curso na área técnica: Elétrica, eletrônica, instalação predial, eletromecânica ou automação. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (7478649): Necessário conhecimento básico em pintura, elétrica, e manutenção em geral. Experiência com trabalho em altura. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (7426641): Responsável pela conservação e manutenção de área externa e do jardim. Necessária experiência em pequenos consertos em hidráulica, carpintaria, alvenaria e habilidades com jardinagem. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES (7353635): Profissional auxiliará na manutenção de recarga de extintores e demais atividades oriundas a função. Serviço pesado. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (7453307): Necessária experiência na função, comprovada em carteira. Ser proativo, comunicativo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL (7341037): Necessário possuir conhecimento básico em mecânica de caminhão. Serpa um diferencial possuir conhecimento na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B. AUXILIAR DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (7325353): Necessário possuir experiência em refrigeração conhecimentos em eletrônica. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B AUXILIAR DE PEDREIRO (7425564): Experiência comprovada na função. Ensino fundamental completo. Sexo indiferente. BORRACHEIRO (7425605): Necessária experiência comprovada na manutenção, conserto, troca de pneus e demais atividades da função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB CALDEIREIRO (7481711): Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Efetuar leitura e interpretação de desenhos técnicos mecânicos, cálculos e planificação das peças a serem fabricados. Manuseio, leitura e interpretação de instrumentos de medição próprio da função. Cortar com maçarico, com plasma, pontear peças, travar e esquadrejar, calandrar virolas e tubulões. Traçar quadrados para redondo, curvas de gomo entre outras peças de forma geométrica caldeirada. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO (7432619): Necessária experiência de 06 meses comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CALDEIREIRO INDUSTRIAL (7395469): Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, especificam quantificam e inspecionam materiais, preparam locais para instalações, realizam testes operacionais de pressão de fluídos e testes de estanqueidade. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CARPINTEIRO (7389642): Necessário conhecimento na área de construção civil. Experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CARPINTEIRO (7431596): Executa serviços de preparação, fabricação, confecção, montagem e desmontagem de formas e painéis necessários para moldagem de estruturas de concreto, acabamento, andaimes e escoramentos diversos, utilizando ferramentas manuais e elétricas. Auxilia em demais atividades da obra. Vaga masculina. Escolaridade indiferente para a vaga. CHAPISTA DE LANCHONETE (7446563): Necessário conhecimentos com chapa. Manipular alimentos, manuseio de chapa a gás e fritadeiras, realizar montagem de lanches, sucos, drinks e porções. Manter a limpeza diária do local de trabalho, cozinha e equipamentos em geral (geladeiras, freezers, chapa, etc). Ser proativo, boa comunicação, de 28 a 45 anos. Possuir meios de se locomover para chegar ao local de trabalho. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: AB. CONSULTOR DE VENDAS INTERNA (7455257): Atuará na prospecção de clientes pessoa jurídica, visando comercialização de serviços através de telefone, whatsapp e email. Necessário possuir boa comunicação e interação com pessoas, pontualidade, comprometimento, foco em resultados e em atingir metas. Saber trabalhar em equipe. Possuir habilidade com sistemas de informação (consultas, INPUTS, planilhas). Experiência será considerado um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. COZINHEIRO DE RESTAURANTE (7445447): Responsável pelo preparo de pratos e refeições. Zelar pela organização da cozinha. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. COZINHEIRO INDUSTRIAL (7444350): Coordenar e acompanhar a execução do planejamento feito pelo nutricionista. Apoiar áreas operacional e administrativa, por meio de controle da produção, abastecimento e distribuição de refeições, visando garantir o bom andamento do processo de produção. Preparar alimentos de modo que assegure qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida, inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios. Auxiliar na requisição do material necessário para preparação dos alimentos. Experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: desejável AB. CUIDADOR SOCIAL (7479555): Desejável ter experiência em cuidados com idosos e curso na área. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. ELETRICISTA (7432936): Necessária experiência de 06 meses na função, com comprovação em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ELETRICISTA (7439524): VAGA TEMPORÁRIA 12 MESES. Experiência na função comprovada em carteira. Responsável por instalações, reparação, manutenção de redes e equipamentos elétricos, entre outras atividades pertinentes a função. Curso na área elétrica, NR10 básico, SEP e NR35 atualizados. Vaga sexo indiferente. ELETRICISTA AUXILIAR (7439572): VAGA TEMPORÁRIA 12 MESES. Experiência na função comprovada em carteira. Responsável por instalações, reparação, manutenção de redes e equipamentos elétricos, entre outras atividades pertinentes a função. Curso na área elétrica, NR10 básico, SEP e NR35 atualizados. Vaga sexo indiferente. ELETRICISTA AUXILIAR (7357201): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar nas tarefas designadas pelo eletricista, passagem de cabo, montagem de caixa de passagem e demais atividades inerentes a função. Necessário conhecimentos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. ELETRICISTA INDUSTRIAL – FORÇA E CONTROLE (734439): Trabalhar com intervenção em painéis elétricos. Necessária experiência na função e curso técnico na área. Vaga masculina. Ensino médio completo. ELETRICISTA MONTADOR (7344408): Trabalhar com montagem de infraestrutura elétrica e predial. Necessária experiência na função e curso técnico na área. Vaga masculina. Ensino médio completo. EMBALADOR, A MÃO (7418392): Auxiliar na embalagem e empacotamento de produtos. Atividade exige força física. Idade de 19 a 35 anos. Não exige experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo. EMPREGADA DOMÉSTICA (7452771): Profissional efetuará todos os afazeres domésticos, lavar, passar e cozinhar. Trabalho de segunda a sexta-feira das 08h às 17h.Escolaridade indiferente. Vaga feminina. ENCANADOR (7341785) Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Início imediato, possuir conhecimento e interpretação de desenhos técnicos, em obra de parede de concreto. Efetuar montagem de linha hidráulica de água fria e esgoto, conhecimento com glp, montagem de linha externa. Profissional com aptidão de uso de ferramentas manuais e elétricas: furadeira, martelete, lixadeira, rompedor. Vaga masculina. Ensino fundamental completo e profissionalizante na área. ENCANADOR INDUSTRIAL (7395537): Operacionalizam projetos de tubulações, definem traçados e dimensionam tubulações, especificam, quantificam e inspecionam materiais, preparam locais para instalações, realizam e instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão de fluídos e testes de estanqueidade. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ENCARREGADO DE OBRAS (7451131): Necessário conhecimento na área de construção civil e liderança de equipe. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. ESTAGIÁRIA EM ADMINISTRAÇÃO (7449126): Estágio nas atividades diárias de administração, financeira, comercial, contábil, RH, estoque e logística. Vaga feminina. Obrigatório estar cursando superior em Administração ou Logística. ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA CIVIL (7452377): Estagiário responsável por todo processo construtivo da obra, sendo assim irá atuar com projeção, criação de planilhas. Sexo indiferente para a vaga. Obrigatório estar cursando Técnico ou Superior em Engenharia. CNH: AB ESTAGIÁRIO EM PREVENÇÃO E PERDAS (7473549): Ficará entre a porta de entrada e a linha imaginária do check out, devendo prestar informações básicas e direcionar os clientes para os setores, lacrar e identificar os volumes, guardar as chaves, controlar acesso de funcionários e promotores, e demais atividades pertinentes a função. Ter entre 16 a 17 anos. Obrigatório estar cursando ensino médio. Vaga masculina. FAXINEIRA (7437110): Efetuar limpeza em geral. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. Vaga feminina. FAXINEIRO (7438477): VAGA TEMPORÁRIA 12 MESES. Experiência na área comprovada em carteira ou carta de referência. Trabalhar com limpeza em geral dentro de empresas ou estabelecimentos. Escolaridade Alfabetizado. Sexo indiferente. FERRAMENTEIRO (7473752): Operar torno CNC e máquinas operatrizes. Diferencial: ajustagem manual de limas, lixadeira, esmerilhadeira, furadeira manual e de bancada, martelo, machos, cossinetes, montagem e desmontagem de dispositivos. Trabalhar com solda MIG e eletrodo. Experiência na área. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS (7476023): Realizar liberação na saída dos clientes, vistando o cupom fiscal da loja, conferindo ítens, certificando o registro das mercadorias, liberação do gerente da loja nas mercadorias vendidas em pallets. Escala de trabalho 6×1. Demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensinomédio completo. FONOAUDIÓLOGO (7334087): Obrigatória graduação na área. Desejável experiência de 01 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino superior em fonoaudiologia. FUNILEIRO DE CAMINHÕES (7332123): Realizar serviços de funilaria, recuperando ou substituindo partes danificadas, como teto, laterais, assoalhos e outros. Corrige peças e latarias amassadas, reparo e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal e demais atividades oriundas a função. Possuir condução própria para ir até o trabalho. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B ou E. GARÇOM/GARÇONETE (7445796): Responsável pelo atendimento aos clientes, recebimento de pedidos, entrega de pedidos a cozinha, recolhimento de itens da mesa, organização do salão. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. INSPETOR DE QUALIDADE (7482100): Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Controle dimensional de peças caldeiradas e usinadas, ensaio visual de juntas para soldagem e visual final de solda. Execução de ensaio não destrutivo por líquido penetrante, inspeção de pintura, de recebimento de matéria-prima, na montagem de máquinas e equipamentos. Registro dos resultados, elaboração e emissão de relatórios de inspeção e apontamento de não conformidades. Empresa oferece vale transporte ou ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTALADOR DE ALARMES (7465322): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes. Formação técnica em elétrica e conhecimento das NR-11 e 35. Vaga masculina. Ensino médio incompleto ou técnico em elétrica. CNH: AB INSTALADOR DE PAINÉIS (7431637): Trabalhar com instalação de fachadas, ter noção de solda, adesivação, trabalhar em altura. Ter conhecimento na função. Ensino fundamental completo. CNH AB. Vaga masculina. INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAÍCOS E HIDRÁULICOS (7338499): Realizará visitas técnicas e serviços de instalação e manutenção em sistema de aquecimento solar de água, piscina e fotovoltaico em residências, comércios e indústrias em locais atendidas pela loja. Realizará o preenchimento de Ordens de Serviço e demais relatórios do setor. Responsável pela preservação, manutenção do veículo e ferramentas utilizadas. Desejável possuir curso e conhecimento em hidráulica e elétrica. Estar enquadrado para trabalhar em altura dentro do que estabelece a NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTRUTOR DE TREINAMENTO (7443595): VAGA PARA TRABALHAR EM JAGUARIUNA. Responsável por instruir, orientar, capacitar e acompanhar os colaboradores internos e externos no que se refere qualidade dos serviços prestados e suas responsabilidades. Garantir a capacitação e desenvolvimento dos colaboradores nas áreas técnicas, comportamental e operacional de campo da empresa. Organizar local de treinamento, preparar material didático, certificado, apresentações, apostilas entre outros. Vagas sexo indiferente. Experiência na função. Ensino médio completo. CNH: B. JARDINEIRO (7448632): Trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Roçar grama em taludes e em áreas planas, realizar poda de arbustos, árvores e palmeiras, ter experiência com o manuseio de roçadeira e máquina 4 rodas a gasolina, já ter trabalhado na função e ter conhecimento mínimo de plantas e pragas. Ensino fundamental. Vaga masculina. LAMINADOR DE FIBRAS DE VIDRO (7443523): Vaga para trabalhar em Santo Antônio de Posse. Executar trabalhos em fibra de vidro, através de ferramentas manuais, preparação de mantas e tecidos, organização de moldes metálicos, preparação, aplicação de resina, desplacamento de peça no molde, fabricação de bocais de saída de tanques, montagem de tanques de fibra, preparação de superfície através de lixamento e aplicação de pintura em geral, limpeza e organização do local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS (7440591): Lubrifica máquinas e equipamentos, selecionando o material de limpeza e ferramentas necessários. Realiza inspeções preventivas, preenche relatórios e registros de ocorrências. Necessária experiência. Diferencial quem possua curso de mecânica industrial. Treinamento NR33 e NR35. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico em Mecânica ou Mecatrônica. CNH: Desejável , não exigida. MECÂNICO DE AUTOS (7384953): Trabalhar com alinhamento, balanceamento, troca de óleo e montagem de pneus. Necessária experiência em mecânica em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MECÂNICO DE BICICLETAS (7385283): Necessário conhecimento total em manutenção de bicicletas e experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO (7446714): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Sólida experiência em manutenção de veículos pesados (máquinas carregadeiras, escavadeiras e caminhões) e motores a diesel, conhecimento em hidráulica e cursos de mecânica em geral. Realizar manutenção em máquina pesada, regulagem de motores, conjuntos de peças e sistema de freios, lubrificação de equipamentos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES (7446167): Efetuar manutenção em máquinas de terraplenagem do tipo retroescavadeira, pá carregadeira, motoniveladora, cavadeira e caminhões em geral. Necessária experiência na área diesel, máquinas e tratores. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D ou E. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (7439235): VAGA TEMPORÁRIA 12 MESES. Experiência na área comprovada em carteira ou carta de referência, cursos NR35/NR10 e MR33 atualizados. Realizar manutenção de rotina e preventiva em máquinas e equipamentos, entre outras atividades pertinentes a função, seguir orientações. Escolaridade Alfabetizado. Sexo indiferente. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL (7440850): Executar manutenções mecânicas preventivas, preditivas e corretivas em máquinas operatrizes de linha produtiva. Conhecimento circuitos pneumáticas e hidráulicos. Atender execuções através de ordem de serviço e documentos necessários para controle PCM de ativos, conhecimentos sólidos em rotinas mecânicas sobre rolamentos, lubrificantes, alinhamentos de acoplamentos, blocos, válvulas, bombas pneumáticas e hidráulicas. Treinamentos NR-33 e NR-35. Vaga masculina. Formação Técnica em Mecânica ou Mecatrônica. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7435857): Necessária experiência como mecânico de manutenção e conhecimento em peças e ferramentas. Obrigatória NR-10. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7433370): Necessária experiência de 06 meses com comprovação em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. ­­­­­MONTADOR DE IMPLEMETOS RODOVIÁRIOS (7416659): Montador de implementos rodoviários, não precisa experiência em montagem, mas conhecimentos com solda mig. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7397439): Necessário possuir experiência em montagem de estruturas metálicas e solda. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7464981): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela instalação de equipamentos e estrutura destinados a linha de vida e ponto de ancoragem, preparação de peças e estruturas, montagem de estruturas metálicas. Execução de serviços com ferramentas manuais e lixadeiras. Conhecimentos de acordo com o cargo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B MONTADOR DE PONTES ROLANTES (7438103): Experiência como montador ou mecânico de manutenção, operador de ponte rolante. Vaga masculina. Ensino técnico em mecânica ou elétrica. Trabalho de segunda a sexta-feira. Vaga masculina. Ensino médio completo. MOTORISTA DE CAMINHÃO (7338772): Trabalhar na cidade de Paulínia e Região. Motorista de veículo pesado, transporte de resíduos. Necessário curso MOPP. Vaga masculina. Escolaridade: Alfabetizado. CNH: E MOTORISTA DE CAMINHÃO (7446302): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Motorista de caminhão caçamba de pedreira. Operar e dirigir o caminhão fora de estrada carregado com rochas maiores, remoção de terra. Checar abastecimento, óleo e água dos caminhões. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D ou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE (7475395): Necessária experiência em dirigir caminhão pequeno. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: C. MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO (7424466) – Vaga para trabalhar próximo a Jaguariúna. Necessária experiência de no mínimo 06 meses na função, e estar com curso de transporte de passageiros em ordem. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: D MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7419612) -TRUCK, CARRETA, TOCO. Efetuar a verificação das condições do veículo, como nível de óleo, combustível, parte hidráulica, pressão dos pneus, freios, faróis etc. Zelar pela conservação e limpeza do veículo, respeitar as normas de trânsito. Experiência de 06 meses na função, comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: E OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (7440777): VAGA TEMPORÁRIA 12 MESES. Executar tarefas manuais, braçal, efetuar carga e descarga, transportar materiais, entre outras atividades pertinentes a função. Trabalho exige força física. Escolaridade Alfabetizado. Experiência na função em carteira ou carta de referência. CNH: A. Sexo indiferente. OPERADOR DE CAIXA (7476412): Receber pagamento das compras realizadas pelos clientes na loja, controlar operacionalização do caixa, organizar e limpar o local de trabalho, atender clientes e demais atividades oriundas a função. Necessária experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo. OPERADOR DE CAIXA (7472194): Vaga temporária – 180 dias, com possibilidade de efetivação. Profissional atuará no caixa, possuir disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim ou Estiva Gerbi. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. OPERADOR DE CARREGADEIRA (7448812): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar máquina carregadeira no pátio, carregando para o cliente. Operar máquina escavadeira realizar remoção de terra. Curso de operador de carregadeira/escavadeira. Experiência na função. CNH: D. Vaga masculina. OPERADOR DE COBRANÇA (7331185): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Contatar clientes, fazer cobranças negociando formas de pagamento e propondo as melhores soluções, enviar faturas e boletos bancários para pagamento, acompanhar recebimento de e-mails, boletos, informativos, comunicados e demais atividades oriundas a função. Necessário experiência com atendimento a clientes e cobrança, saber trabalhar em equipe, sob pressão, ser proativo e dinâmico. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. Sexo indiferente para vaga. CNH não exigida. OPERADOR DE LOJA (7476178): Repor mercadorias nas gôndolas da loja, verificando espaço físico disponível nas áreas, realizar contagem de mercadorias em confinamento. Conferir e alterar preços de mercadorias e demais atividades oriundas a função. Necessária experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo. OPERADOR DE MÁQUINAS (7448543): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar operação do painel do britador e auxiliar quando necessário na manutenção das correias. Desenroscar pedras, limpeza e manutenção do equipamento. Experiência como operador de máquinas de comando CNC, painéis e máquinas industriais em geral. Ensino médio. Vaga masculina. OPERADOR DE MÁQUINAS (7462253): Necessário experiência com máquina RINAJET. Verificar fórmulas a serem cadastradas para produção de compostos, conferir abastecimento dos silos com matérias primas a serem utilizadas, identificar os BAGS com códigos do composto em produção. Verificar calibração da máquina, zerar, conservar e solicitar manutenção dos equipamentos e máquinas quando necessário, entre outras atividades. Vaga masculina. Ensino médio completo. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (7316754): Necessária ampla experiência na função como operador de retroescavadeira/pá carregadeira/patrol. Comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. CNH: C, D ou E. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (7438106): VAGA TEMPORÁRIA 12 MESES. Manusear retroescavadeira, fazer manutenção básica da máquina, remover o solo e material orgânico, drenar solos e executar construção de aterros, entre outras atividades pertinentes a função. Experiência na área. Curso de operador de máquinas NR35/NR11 atualizados. Escolaridade Alfabetizado. CNH: C. Sexo indiferente. OPERADOR DE ROÇADEIRA (7439996): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. OPERADOR DE TORNO (7428285): Planejar etapas e os processos de fabricação em torno CNC. Necessário curso de torno CNC. CNH: AB. Vaga masculino. OPERADOR DE VIBRA PRENSA (7455491): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Preparar moldes, formas, massas para fabricação de peças de concreto armado, moldar, realizar acabamento, classificar e acondicionar peças de concreto armado. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. PEDREIRO (7458724): Necessária experiência em construção civil, principalmente em acabamentos. Experiência comprovada em carteira de trabalho. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PEDREIRO (7451049): Necessário conhecimento na área de construção civil. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. PEDREIRO (7432237): Organizar e preparar o local de trabalho na obra, construir fundações e estruturas de alvenaria, aplicar revestimentos, contrapisos e impermeabilizações, montar formas e armações de aço, instruir e organizar os trabalhos dos ajudantes, supervisionado pelo líder da equipe. PEDREIRO (7359992): Necessária ampla experiência em construção, instalações e acabamentos. Experiência de 01 ano na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB PEDREIRO (7438753): VAGA TEMPORÁRIA 12 MESES. Executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, entre outras atividades pertinentes a função e orientações pré-definidas. Experiência comprovada. Escolaridade Alfabetizado. PINTOR INDUSTRIAL (7482522): Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Preparação de superfície, de tintas epóxi/poliuretano , aplicação de tinta usando pistola industrial. Vivência em trabalho altura. Empresa oferece vale transporte ou ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B REPOSITOR DE MERCADORIAS (7476123): Repor mercadorias nas gôndolas da loja, verificando espaço físico disponível nas áreas, realizar contagem de mercadorias em confinamento, conferir e alterar preços de mercadorias e demais atividades oriundas a função. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. REPOSITOR DE MERCADORIAS (7472334) Vaga temporária 180 dias, com possibilidade de efetivação. Profissional atuará na reposição de produtos em gôndolas, organização, disposição, precificação e vencimentos dos mesmos. Disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim ou Estiva Gerbi. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. SERRALHEIRO (7465139): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela leitura e interpretação de desenho, corte de materiais, montagem, solda e acabamento. Necessário conhecimentos específicos para o serviço. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B SERRALHEIRO (7341729): Efetuar montagem e desmontagem de peças mecânicas, recorte e ajuste de peças de metal, como chapas, cantoneiras e peças fundidas, preparação de superfícies para masseamento, lixamento e pintura manual, corte em policorte, solda comum, zelar pela real segurança individual e coletiva, rigorosa utilização de equipamentos de proteção apropriados quando da execução dos serviços. Vaga masculina. Ensino médio completo. SERRALHEIRO (7462756): Conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Experiência comprovada. Vaga masculina. SERRALHEIRO INDUSTRIAL (7401619): Vaga Temporária 3 meses. Leitura e interpretação de desenhos técnicos e mecânicos, manuseio com lixadeiras e furadeiras, conhecimento de medidas, montagem e cordões de solda. Experiência comprovada na função em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. SERRALHEIRO INDUSTRIAL (7425676): Experiência comprovada nos serviços de manutenção, montagem e confecção de estruturas metálicas, solda e medidas. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. SERRALHEIRO (7455262): Necessário que possua experiência na função, para trabalhar com serralheria industrial, com portões, acabamentos e demais mais atividades inerentes a função. Vaga masculina, CNH: B. SOLDADOR (7480783): Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Executar solda no processo Tig/Mig, leitura e interpretação de simbologias de solda, executar solda em inox, carbono, duplex e solda em todas a posições. Necessária experiência em carteira. Empresa oferece vale transporte ou ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B SOLDADOR MIG ( 7464828): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Conhecimentos com leitura e interpretação de desenho, soldagem no processo Mig. Conhecimentos de acordo com o cargo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B SOLDADOR TIG (7461914): Vaga para soldador Tig. Necessário experiência em soldas OD sanitárias Tig, e conhecimento em realizar cortes e furações em aço inox. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SOLDADOR (7440501): Executar serviços de serralheria, trabalhando o material, furando, cortando, torcendo e unindo partes por meio de parafusos, rebites, solda e outros, de acordo com as especificações de projetos, preparar, confeccionar e montar estruturas metálicas em geral, leitura e interpretação de desenho mecânico. Conhecimento de solda mig, tig e eletrodos. Treinamentos NR-33 e NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo ou formação técnica em mecânica ou mecatrônica. SOLDADOR (7417159): Trabalhar com solda mig. Necessária experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. SOLDADOR (7448243): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Solda pesada de campo para reforma de chapas grossas, caçambas e conchas de máquinas, execução de estruturas e passarelas, solda de manutenção em equipamentos rodantes e industriais. Cursos de solda MIG, eletrodo. Experiência com solda pesada, solda raiz, maçarico, aço manganês, conhecimento com medida. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. SOLDADOR INDUSTRIAL (7432605): Necessária experiência de 06 meses na função, com comprovação em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. TÉCNICO EM CONSERTOS DE ELETRO DOMÉSTICOS (7439238): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. TÉCNICO DE VENDAS (7463678): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Assistente técnico de vendas, prestar assistência a área comercial, atender, cadastrar e atualizar informações de clientes no sistema, auxiliar elaboração de propostas comerciais, negociação com clientes e demais atividades. Conhecimento em leitura e interpretação de desenhos técnicos, auto CAD e pacote office, proatividade, agilidade. Vaga sexo indiferente. Cursando técnico ou superior em mecânica ou área correlatas. CNH AB. TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL (7433066): Necessária experiência de 06 meses com comprovação em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO (7462429): Obrigatória formação técnica em instrumentação, experiência com válvulas de segurança será um diferencial. Retirada, manutenção e calibração de válvulas de segurança, manômetros, sensores de pressão, pressostatos, transmissores, entre outros. Elaboração e aplicação de procedimentos de manutenção e calibração de instrumentos de medição para controle de diversas variáveis, elaborar relatórios. Possuir NR-10. Vaga sexo indiferente. CNH: B. TORNEIRO MECÂNICO (7480840): Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Usinagem de peças laminadas e fundidas não seriadas de diversos tipos de materiais, aço carbono, aço inoxidáveis, duplex, ferro fundido. Leitura e interpretação de desenhos técnicos e medição. Necessária experiência comprovada em carteira. Empresa oferece transporte ou ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B TRABALHADOR NA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO (7460612): Vaga para trabalhar na cidade de Estiva Gerbi. Atuar na linha de produção de artefatos de concreto, preparar moldes, formas e pisos, massas para fabricação de peças de concreto armado, moldar, realizar acabamento, classificar e acondicionar peças de concreto armado. Trabalhar na paletização dos produtos. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. TRABALHADOR RURAL (7401522): Vaga para trabalhar em Itapira. Trabalhar com atividade de reflorestamento, preparação e manutenção de áreas florestadas, roçada manual, coroamento, abertura de covas, aplicação de defensivos agrícolas, adubação entre outras. Diferencial quem possua experiência com plantio de eucalipto. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. VENDEDORA INTERNA (7341628): Necessária experiência na função. Diferencial quem possua experiência com vendas de tecidos e aviamentos. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. VENDEDORA INTERNA (7470280): Necessária experiência em vendas, com comprovação em carteira. Conhecimentos em informática básica. Vaga feminina. Ensino médio completo. VENDEDOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (7337054): Possuir experiência com vendas externas em sistemas de segurança. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (7342097): Atuar com vendas no atendimento direto com clientes. Vaga masculina. Ensino médio completo.

AUXILIAR DE LIMPEZA (7366886): Vaga para trabalhar em Cotia. Profissional responsável por auxiliar na limpeza e conservação do ambiente e manutenção do local em foco para mantê-lo limpo. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE LIMPEZA (7457149): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Fazer limpeza de escritórios, passar pano, retirar pó. Sexo indiferente para a vaga. Ser alfabetizado.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

